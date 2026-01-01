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Daintree & Cape Tribulation, Australia

Daintree Rainforest & Cape Tribulation vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Der Daintree Nationalpark ist mit 130 Millionen Jahren ein lebendes Fossil. Dieses Naturschutzreservat ist wegen seiner hochkomplexen und faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt von unschätzbarer Bedeutung. Unweit des Küstenstädtchens Port Douglas mit seinem fantastischen Four Mile Beach liegt die Mossman Gorge. Gleich nördlich davon beginnt der Daintree Regenwald, der sich bis zum Cape Tribulation in nördlicher Richtung ausdehnt. Der Regenwald wächst hier bis unmittelbar an die Strände heran. Wenige Meter vom Waldrand entfernt liegt ein weiteres Weltwunder: die ersten Korallenbänke des Great Barrier Reefs, des grössten Korallenriffs der Welt.

Es gibt wenige andere Ort auf diesem Planeten, wo sich tropischer Regenwald und ein Korallenriff derart nahekommen. In der Daintree-Region gibt es einige wundervolle Regenwald-Lodges, in denen sich stilvoll entspannen lässt. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne

Silky Oaks LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mossman
Die Silky Oaks Lodge, gilt als luxuriöser Zufluchtsort im tropischen Nord Queens-land und überblickt den sanft...
Daintree Eco Lodge & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 268.– / pro Person
Cape Tribulation
Die Daintree Ecolodge liegt im Herzen des herrlichen Daintree-Regenwalds, rund 50 km nördlich von Port Douglas...
Heritage Lodge in the DaintreeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Tribulation
Das Hotel liegt im Daintree Nationalpark, rund 2 Stunden nördlich von Cairns.

Beste Reisezeit

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