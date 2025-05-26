Cape York Safari Fly/Drive ab Cairns

1 . Tag Cairns – Horn Island – Thursday Island Sie starten Ihr Abenteuer in Richtung Norden und treffen Ihre Mitreisenden und Ihre Reiseleitung am Flughafen von Cairns. Von hier fliegen Sie am Morgen nach Horn Island, wo Sie abgeholt und per Fähre nach Thursday Island gefahren werden. Sie lernen die historische Insel während einer Bustour kennen. Die Insel ist besonders für die sehr ursprüngliche Kultur der hier ansässigen Aborigines bekannt. Nach der interessanten Tour fahren Sie mit der Fähre zurück auf das Festland nach Seisa.

2 . Tag Cape York – Somerset Heute stehen Sie ganz oben auf dem australischen Kontinent. Anschliessend besuchen Sie Somerset (sofern die Strassenverhältnisse es zulassen), einst Heimat der legendären Familie Jardine. Das Mittagessen nehmen Sie am palmengesäumten Anchorage Beach mit Blick auf die Albany Passage ein. Ein Spaziergang am Strand rundet den Tag ab, bevor Sie nach Seisia zurückkehren.

3 . Tag Cape York – Fruit Bat Falls – Bramwell Station In südlicher Richtung überqueren Sie den mächtigen Jardine River und halten zum Mittagessen an den Fruit Bat Falls. Entspannen Sie sich und geniessen Sie diese einzigartige Gegend mit ihrem malerischen Wasserfall. Danach fahren Sie entlang eines Teils des Old Telegraph Tracks, bevor Sie sich auf den Weg zu einer australischen Rinderfarm machen, der Bramwell Station.

4 . Tag Bramwell Station – Weipa Heute fahren Sie in südlicher Richtung durch wunderschöne und vielfältige Landschaften. Sie überqueren den Wenlock River und fahren zu den Ufern des Golfs von Carpentaria. Sie übernachten in Weipa, mit Blick auf die Albatross Bay. Am Nachmittag können Sie an einer Wildlife Eco River Cruise teilnehmen (nicht inbegriffen).

5 . Tag Weipa – Archer River – Musgrave Telegraph Station Auf der heutigen Fahrt halten Sie am malerischen Archer River. Die Reise geht weiter in die historische Goldgräberstadt Coen. Am Nachmittag erreichen Sie die Old Musgrave Telegraph Station.

6 . Tag Musgrave – Lakefield N.P. – Cooktown Nach einem frühen Start fahren Sie in Richtung Osten zur Princess Charlotte Bay, wo Sie (sofern es die Strassenverhältnisse zulassen) den Lakefield National Park erkunden. Sie machen sich auf den Weg nach Süden, vorbei am geheimnisvollen Black Mountain und dem historischen Lions Den Hotel. Weiter geht es zum alten Goldhafen von Cooktown, wo Sie Captain Cooks Landing besuchen.

7 . Tag Cooktown – Bloomfield Track – Cape Tribulation – Cairns Am letzten Tag Ihrer Reise überqueren Sie den Bloomfield River und fahren ein kurzes Stück auf dem bekannten Bloomfield Track. Am Cape Tribulation trifft das Great Barrier Reef direkt auf dichten Regenwald, ein einzigartiges Phänomen auf dieser Welt. Südwärts fahren Sie durch dichten tropischen Regenwald und über den Daintree River, wo Sie die Chance haben, Krokodile zu sehen. Via Port Douglas und Palm Cove erreichen Sie am Abend Cairns.