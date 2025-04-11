Scenic Rim Trail ab Scenic Rim Region

1 . Tag Ganztageswanderung zum Spicers Mt. Mistake Farmhouse (12 km, 7.5 h) Sie starten die abenteuerliche Wanderung und besteigen die Mistake Mountain Range mit fantastischen Ausblicken. Der Weg ist rau und führt bergauf. In einigen Bereichen nutzen Sie natürliche Felsen, um beim Klettern zu helfen und der Höhepunkt ist die 16 m hohe Felsleiter. Mit etwas Glück sehen Sie Rock Wallabies.

2 . Tag Ganztageswanderung zum Spicers Amphitheater Ecocamp (18 km, 8.5 h) Das frühe Aufstehen lohnt sich für spektakuläre Sonnenaufgänge. Heute entdecken Sie die Gondwana-Regenwälder. Nach der Wanderung entspannen Sie in der Camp-Lounge und geniessen den Sonnenuntergang, gefolgt von einem Abendessen. Die Nachtgeräusche des Regenwaldes begleiten Sie in den Schlaf.

3 . Tag Ganztageswanderung zum Spicers Timber Getters Ecocamp (16 km, 8 h) Nach dem Frühstück erkunden Sie die Flora und Fauna des Scenic Rim Trails. Ein Höhepunkt ist das Picknick im Valley of the Giants.

4 . Tag Ganztageswanderung zu den Spicers Hidden Peak Cabins (16 km, 8 h) Frühaufsteher haben die Gelegenheit, die vielen Vögel zu beobachten. Nach dem Frühstück wandern Sie an gigantischen Bäumen vorbei und erklimmen den Bare Rock mit atemberaubenden Ausblicken. Auf dem letzten Abschnitt sind Sie auf öffentlichen Wegen unterwegs und treffen auf andere Wanderer. Anschliessend werden Sie zu Ihrer letzten Unterkunft gefahren. Beim Abschiedsessen und am Lagerfeuer können Sie mit Ihren Mitreisenden in Erinnerungen schwelgen.

5 . Tag Abreise Die Wanderreise endet nach einem gemütlichen Farm-Frühstück.