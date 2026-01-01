K'gari Highlights ab River Heads

1 . Tag River Heads – K'gari Sie fahren mit der Fähre in rund 50 Minuten von River Heads, unweit von Hervey Bay, nach K'gari. Nach Ankunft werden Sie an der Fährstation erwartet und ins Kingfisher Bay Resort geführt, wo Sie Zeit haben, um die Umgebung auf eigene Faust zu entdecken. Am Abend speisen Sie im Sand and Wood Restaurant und geniessen anschliessend die neue Illumina Lichtshow.

2 . Tag Beauty Spots Tour An Bord eines speziell angefertigten 4WD-Busses fahren Sie heute über abenteuerliche Sandpisten, um die Naturschönheiten der Insel zu erkunden. Sie werden im glasklaren Süsswassersee Lake McKenzie schwimmen, die Central Station und den Wanggoolba Creek zu Fuss erkunden, die riesigen Wälder des Pile Valley bestaunen, entlang des spektakulären 75 Mile Beaches zum sagenumwobenen Maheno Schiffswrack fahren und sich gemütlich den Eli Creek heruntertreiben lassen. Nach Ihrer Rückkehr erwartet Sie die «Sunset Experience », wo Sie zum Sonnenuntergang Krabben & Cocktails bei der Sunset Bar geniessen.

3 . Tag K'gari - River Heads Sie haben heute nochmals Zeit die Region um das Kingfisher Bay Resort selber zu entdecken. Unternehmen Sie einen Spaziergang auf einem der umliegenden Wanderwege, in einem der angrenzenden Wälder oder geniessen Sie erholsame Stunden am Hotelpool. Der Aufenthalt auf K'gari endet im Verlaufe des Tages mit der Fährüberfahrt zurück nach River Heads.



Tipps vom Spezialisten

Die Tagestour können Sie auch mit einem privaten Guide buchen und so noch mehr über diese faszinierende Sandinsel erfahren.

