K'gari (Fraser Island) Highlights Tour ab Hervey Bay

Hervey Bay - K'gari (Fraser Island)

Nach der Abholung in Hervey Bay und der Busfahrt nach River Heads erfolgt die Fährüberfahrt nach K’gari (Fraser Island), der grössten Sandinsel der Welt. Ihr Guide ist ein K'gari-Experte mit viel Ortskenntnis und Leidenschaft für diese faszinierende Umgebung. Sie werden viel über die Flora und Fauna, die Geschichte und anderes faszinierendes Wissenswertes von K’gari erfahren. Ihre Entdeckungsreise führt Sie mit dem 4WD Fahrzeug über Sandpisten, durch endemische Wälder und an prächtige Strände.

Während der Tour sehen Sie die natürliche Schönheit dieser Insel und die vielfältige Tierwelt mit den einheimischen Dingos, verschiedenen Greifvögeln sowie Walen (Juli bis Oktober). Das berühmte Maheno-Schiffswrack und die Ausblicke über die Insel ergeben einzigartige Fotosujets. Tauchen Sie ein in das kristallblaue Wasser vom Lake McKenzie oder der legendären „Champagner Pools“.