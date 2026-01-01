K'gari (Fraser Island) Highlights Tour ab Hervey Bay
K'gari (Fraser Island) Highlights Tour ab Hervey Bay
ab CHF 461.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights:
- 4WD-Abenteuer über Sandpisten
- Baden im kristallklaren Lake McKenzie
- Farbenpracht der Pinnacles
- Aussicht vom Indian Head
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hervey Bay - K'gari (Fraser Island)
Nach der Abholung in Hervey Bay und der Busfahrt nach River Heads erfolgt die Fährüberfahrt nach K’gari (Fraser Island), der grössten Sandinsel der Welt. Ihr Guide ist ein K'gari-Experte mit viel Ortskenntnis und Leidenschaft für diese faszinierende Umgebung. Sie werden viel über die Flora und Fauna, die Geschichte und anderes faszinierendes Wissenswertes von K’gari erfahren. Ihre Entdeckungsreise führt Sie mit dem 4WD Fahrzeug über Sandpisten, durch endemische Wälder und an prächtige Strände.
Während der Tour sehen Sie die natürliche Schönheit dieser Insel und die vielfältige Tierwelt mit den einheimischen Dingos, verschiedenen Greifvögeln sowie Walen (Juli bis Oktober). Das berühmte Maheno-Schiffswrack und die Ausblicke über die Insel ergeben einzigartige Fotosujets. Tauchen Sie ein in das kristallblaue Wasser vom Lake McKenzie oder der legendären „Champagner Pools“.
2. Tag K'gari (Fraser Island) - Hervey Bay
Heute erleben Sie die Weite des 75-Mile Beaches und beim Besuch der Pinnacles, welche Sie mit über 72 Farbtönen überraschen, erfahren Sie mehr über die Traumzeit der Ureinwohner. Sie spazieren durch den Regenwald mit seinen hohen Palmen und Bäumen, die hunderte von Jahren alt sind. Auf K’gari wachsen riesige Königsfarne, üppige Eukalyptusbäume und verschiedene andere einheimische Bäume und Pflanzen. Beim östlichsten Punkt der Insel, dem Indian Head, werden oft Schildkröten, Wale, Rochen und andere Meeresbewohner gesichtet. Am Ende des Nachmittages nehmen Sie die Fähre zurück zum Festland, wo Sie vom Bus für die Rückfahrt nach Hervey Bay erwartet werden.
Privatreise 2 Tage ab/bis Hervey Bay
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer ab ausgewählten Hotels in Hervey Bay
- Fähreüberfahrt River Heads-K’gari, retour
- Unterkunft im Standard Hotel
- 1 Frühstück, 2 Mittagessen (davon 1x Picknick Mittagessen)
- Aktivitäten & Besichtigungen gemäss Programm
- Nationalpark Gebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 461.– / pro Person