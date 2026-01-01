K'gari – Kingfisher Bay Resort ab River Heads

Sie fahren mit der Fähre von River Heads, in der Nähe von Hervey Bay, nach K'gari. Die kurzweilige Überfahrt dauert rund 50 Minuten. Nach Ankunft werden Sie an der Fährstation erwartet und ins Kingfisher Bay Resort transferiert. Während der restlichen Zeit des Tages, haben Sie die Möglichkeit, die Gegend um das Resort auf eigene Faust zu entdecken. Den Sonnuntergang bei der Sunset Bar dürfen Sie auf keinen Fall verpassen.

Beauty Spots Tour

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von K'gari und seinen Naturschönheiten. An Bord eines speziell angefertigten 4WD-Busses sind Sie auf den Sandpisten der Insel unterwegs. Auf dieser spannenden Tagestour werden Sie den Süßwassersee Lake McKenzie, wo Sie auch die Möglichkeit haben im glasklaren Wasser zu schwimmen, besuchen. Zu Fuß erkunden Sie die Central Station und Wanggoolba Creek bevor die Fahrt weiter zu den riesigen Wäldern des Pile Valley, die auf wundersame Weise aus dem Sand wachsen, geht.

Danach besuchen Sie den 75 Mile Beach, das sagenumwobene Maheno Schiffswrack und Eli Creek. Sie werden fasziniert von der unglaublichen Schönheit dieser Insel sein. Morgen- und Nachmittagstee sowie das Mittagessen sind bei diesem Ausflug inbegriffen.