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K'gari – Kingfisher Bay Resort ab River Heads

K'gari, was wörtlich übersetzt in der lokalen Butchulla-Sprache «Paradies» bedeutet, ist ein faszinierendes Naturparadies. Entdecken Sie die grösste Sandinsel der Welt, welche auch ein UNESCO Welterbe ist, bei einem Aufenthalt im Kingfisher Bay Resort.

Reisedaten
täglich
K'gari – Kingfisher Bay Resort ab River Heads
Preis auf Anfrage
ab/bis River Heads
Highlights:
-
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag River Heads–K'gari

Sie fahren mit der Fähre von River Heads, in der Nähe von Hervey Bay, nach K'gari. Die kurzweilige Überfahrt dauert rund 50 Minuten. Nach Ankunft werden Sie an der Fährstation erwartet und ins Kingfisher Bay Resort transferiert. Während der restlichen Zeit des Tages, haben Sie die Möglichkeit, die Gegend um das Resort auf eigene Faust zu entdecken. Den Sonnuntergang bei der Sunset Bar dürfen Sie auf keinen Fall verpassen.

2. Tag Beauty Spots Tour

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von K'gari und seinen Naturschönheiten. An Bord eines speziell angefertigten 4WD-Busses sind Sie auf den Sandpisten der Insel unterwegs. Auf dieser spannenden Tagestour werden Sie den Süßwassersee Lake McKenzie, wo Sie auch die Möglichkeit haben im glasklaren Wasser zu schwimmen, besuchen. Zu Fuß erkunden Sie die Central Station und Wanggoolba Creek bevor die Fahrt weiter zu den riesigen Wäldern des Pile Valley, die auf wundersame Weise aus dem Sand wachsen, geht.

Danach besuchen Sie den 75 Mile Beach, das sagenumwobene Maheno Schiffswrack und Eli Creek. Sie werden fasziniert von der unglaublichen Schönheit dieser Insel sein. Morgen- und Nachmittagstee sowie das Mittagessen sind bei diesem Ausflug inbegriffen.

3. Tag K'gari-River Heads

Sie haben heute nochmals Zeit, die Region um das Kingfisher Bay Resort selber zu entdecken. Unternehmen Sie einen Spaziergang auf einem der umliegenden Wanderwege, in einem der Resort angrenzenden Wälder oder genießen Sie erholsame Stunden am Hotelpool. Der Aufenthalt auf K'gari endet im Verlaufe des Tages mit der Fährüberfahrt zurück nach River Heads.

K'gari Package 3 Tage ab/bis River Heads
Im Preis inbegriffen
  • Parkplatz für 2 Nächte in River Heads
  • Fährüberfahrten von/nach K'gari
  • 2 Übernachtungen im Kingfisher Bay Resort im King Resort Hotel Room
  • 2 Frühstücke
  • Tagesausflug auf K'gari inkl. Mittagessen
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Persönliche Auslagen und Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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