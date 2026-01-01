Reef Sleep ab Airlie Beach

Airlie Beach – Hardy Reef

Eine rund 3-stündige Bootsfahrt durch die Inselwelt der Whitsundays bringt Sie zur Plattform am Hardy Reef. Das Hardy Reef ist für die farbenfrohen Korallen und die abwechlsungsreiche Unterwasserwelt bekannt. Geniessen Sie das Riff beim Schnorcheln, Tauchen oder einem Schnuppertauchgang (Tauchen nicht inbegriffen). Auf der Plattform geniessen Sie zudem einige Annehmlichkeiten wie ein Sonnendeck mit Liegestühlen, Toiletten, ein Restaurant und ein Unterwasser-Observatorium.

Den ganzen Tag über werden Ausflüge mit dem Glasbodenboot durchgeführt, damit auch Gäste, welche weder schnorcheln noch tauchen möchten, die Unterwasserwelt erkunden können. Am Abend, wenn die Tagesgäste die Plattform verlassen haben, startet das eigentliche Abenteuer. Bei Sonnenuntergang lohnt es sich, Ausschau nach Delfinen und Meeresschildkröten zu halten, welche gerne um die Plattform schwimmen. Den Sonnenuntergang geniessen Sie stilecht mit einem Glas Wein oder einem Bier und einigen Häppchen.

Nach einem köstlichen Abendessen beziehen Sie Ihr Bett für die Nacht, ein komfortables Reefbed für zwei Personen unter freiem Himmel oder eine stillvolle Unterwasser-Suite. Es lohnt sich, abends den Sternenhimmel zu betrachten, welcher ohne Lichteinflüsse hier besonders intensiv erscheint.