Uluru Adventure ab Alice Springs
Uluru Adventure ab Alice Springs
ab CHF 629.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights:
- Stopp bei einer authentischen Kamelfarm
- Besuch der faszinierenden Kata Tjuta
- Wanderung zum eindrücklichen Valley of Winds
- Erleben sie eine spektakuläre Landschaft
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Alice Springs - Kata Tjuta / Uluru
Treffen Sie Ihren Reiseleiter und Ihre Mitreisenden heute Morgen in Alice Springs und machen Sie sich auf den Weg, das Rote Zentrum zu erkunden. Fahren Sie durch die unendlichen Weiten des Outbacks zum berühmten Uluru (Ayers Rock). Danach geht es weiter zu den faszinierenden Kata Tjuta (Olgas), wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen können. Bei einer nachmittäglichen Wanderung zwischen den massiven Kuppeln lernen Sie die Landschaft gut kennen.
Geniessen Sie am Abend einen leichten Snack, während die Sonne langsam untergeht. Der perfekte Abschluss des Tages erwartet Sie zurück im Camp, wo Sie mit Ihrer Gruppe ein köstliches Essen geniessen. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie draussen unter dem Sternenhimmel sitzen.
2. Tag Uluru - Kings Canyon
Der frühe Start in den Tag lohnt sich, denn der prächtige Sonnenaufgang am Uluru ist ein wunderschönes Naturschauspiel. Im Anschluss erkunden Sie gemeinsam mit einem Aboriginal-Guide den Uluru auf einer kulturellen Wanderung und erfahren dabei mehr über die Geschichte der lokalen Anangu- Aborigines. Sie statten ausserdem dem nahe gelegenen Kulturzentrum einen Besuch ab. Nach dem Mittagessen können Sie sich zurücklehnen und die schier unendliche Landschaft auf der Fahrt zum Watarrka Nationalpark bestaunen.
3. Tag Kings Canyon - Alice Springs
Freuen Sie sich heute auf die spektakuläre Landschaft rund um den Kings Canyon, eine riesige Schlucht, die von meterhohen Felswänden umgeben ist. Während der Wanderung besuchen Sie atemberaubende Felsformationen und Orte wie beispielsweise das natürliche Amphitheater, die «Lost City», den «Garden of Eden» und die «North and South Walls». Nach dem wohlverdienten Mittagessen begeben Sie sich auf den Weg zurück nach Alice Springs, wo Sie gegen 18.00 Uhr eintreffen.
Gruppenreise 3 Tage ab/bis Alice Springs
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im komfortablen 4x4 Fahrzeug
- Unterkunft in permanenten Zelten
- 2 Frühstücke, 3 Mittagessen, 2 Abendessen
- Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Alleinreisende teilen das Zelt mit einer anderen Person vom selben Geschlecht
- Das Reisegepäck (Softbag) ist auf 15 kg pro Person limitiert.
- Alice Springs bis Ayers Rock
- Ayers Rock bis Alice Springs
- Ayers Rock bis Ayers Rock
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 629.– / pro Person