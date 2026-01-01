Uluru Adventure ab Alice Springs

Alice Springs - Kata Tjuta / Uluru

Treffen Sie Ihren Reiseleiter und Ihre Mitreisenden heute Morgen in Alice Springs und machen Sie sich auf den Weg, das Rote Zentrum zu erkunden. Fahren Sie durch die unendlichen Weiten des Outbacks zum berühmten Uluru (Ayers Rock). Danach geht es weiter zu den faszinierenden Kata Tjuta (Olgas), wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen können. Bei einer nachmittäglichen Wanderung zwischen den massiven Kuppeln lernen Sie die Landschaft gut kennen.

Geniessen Sie am Abend einen leichten Snack, während die Sonne langsam untergeht. Der perfekte Abschluss des Tages erwartet Sie zurück im Camp, wo Sie mit Ihrer Gruppe ein köstliches Essen geniessen. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie draussen unter dem Sternenhimmel sitzen.