Kakadu & Katherine Gorge (Trockenzeit) (AAT Kings) ab Darwin

1 . Tag Darwin – Kakadu N.P. Auf dem Weg in den Kakadu Nationalpark beobachten Sie verschiedene Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. In der East Alligator- Region werden Sie an der Guluyambi Cultural Cruise an der Grenze zwischen Kakadu und Arnhem Land teilnehmen, majestätische Vögel beobachten und natürlich Krokodile sehen. Sie besuchen den Ubirr Rock, wo sich eine der besterhaltenen Sammlungen Aboriginaler Felskunst befindet und steigen hoch hinauf, um den atemberaubenden Sonnenuntergang zu erleben.

2 . Tag Kakadu N.P. Sie unternehmen eine geführte Wanderung durch die Kunststätten von Burrungkuy (Nourlangie) mit unvergleichlicher Aussicht auf Steilhänge, ausgedehnte Steinlandschaften, Savannenwälder, Tiefebenen und endlose Sumpfgebiete. Hören Sie die Geschichten über die lokalen Traditionen sowie Kommentare zu den Pflanzen und Tieren. Danach freie Zeit um zu schwimmen oder die Gegend zu erkunden.

3 . Tag Kakadu N.P. – Katherine Halten Sie auf dem Weg nach Katherine Ausschau nach Wildtieren, wie Kängurus und Wallabys. Im Nitmiluk Nationalpark werden Sie eine NitNit Dreaming Two Gorge Cruise machen. Diese Bootsfahrt führt Sie in entspannter Atmosphäre durch Schluchten mit 70 m hohen Felswänden.

4 . Tag Katherine – Darwin Geniessen Sie ein morgendliches Bad in den Hot Springs, danach geht es zum Nitmiluk Cultural Centre, wo Sie in die Kultur der Jawoyn eintauchen. Danach machen Sie sich auf den Weg zu den wunderschönen Edith Falls, wo Sie sich in der natürlichen Umgebung des Top End weiter entspannen können. Rückkehr nach Darwin gegen Abend.