Kakadu, Arnhem Land & Cobourg Peninsula ab Darwin

1 . Tag Darwin - Kakadu N.P. Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Heute Morgen fahren Sie in den Kakadu Nationalpark. Unterwegs machen Sie eine Bootsfahrt auf dem Corroboree Billabong. Über die Jim Jim Road geht es zum White Lily Billabong und nach Maguk, wo Sie nach einem kurzen Spaziergang im Naturpool schwimmen können.

2 . Tag Kakadu N.P. - Cobourg Halbinsel Nach dem Frühstück fahren Sie von Jabiru nach Cahill's Crossing und betreten Arnhem Land. Die malerische Fahrt nach Gunbalanya führt durch vogelreiche Überschwemmungsgebiete. In Gunbalanya besuchen Sie das Injalak Arts and Craft Centre und sehen beeindruckende Felszeichnungen am Injalak Hill. Am Nachmittag geht es weiter zur Cobourg Peninsula.

3-4 . Tag Cobourg Peninsula Erkunden Sie den Cobourg Marine Park per Boot und besuchen Sie die historischen Ruinen der Victoria-Siedlung. Nach einer gemütlichen Rückfahrt zum Camp haben Sie am Nachmittag die Möglichkeit die Strände zu erkunden, zu angeln oder in einer Hängematte zu entspannen. Der Tag endet mit einem Abendessen aus leckeren, fangfrischen Meeresfrüchten. Am nächsten Tag erkunden Sie mit dem Geländewagen die Ostseite des Parks. Bei Ebbe sehen wir freiliegende Korallenriffe und Felspools. Nach dem Mittagessen versuchen Sie sich in der traditionellen Schlammkrabbenjagd und besuchen das Kultur- und Informationszentrum des Parks.

5 . Tag Cobourg Halbinsel - Darwin Frühmorgens verlassen Sie Cobourg und fahren durch die Buschlandschaft von Arnhem Land zurück in den Kakadu Nationalpark. Besuchen Sie den Ubirr Rock, um beeindruckende Felszeichnungen der Aborigines zu sehen und den Ausblick vom Gipfel zu geniessen. Sie werden Darwin gegen Abend erreichen.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.