Uluru, Kings Canyon, West MacDonnell Ranges ab Alice Springs

1 . Tag Alice Springs – Ayers Rock Früh morgens Abfahrt von Alice Springs Richtung Uluru (Ayers Rock), mit einem Stopp beim Mt. Conner Lookout und Besuch des indigenen Kulturzentrums. Auf dem Weg zum Mutitjulu-Wasserloch entdecken Sie Felsmalereien und hören Geschichten der Ureinwohner. Der Tag endet mit dem Spektakel der untergehenden Sonne am Uluru.

2 . Tag Ayers Rock – Kings Canyon Sie stehen früh auf für den spektakulären Sonnenaufgang bei der atemberaubenden Silhouette von Kata Tjuta und wandern später durch das Valley of the Winds oder die Walpa Gorge. Danach machen Sie sich auf den Weg in Richtung Kings Canyon, um ein weiteres Highlight im Outback zu erleben.

3 . Tag Kings Canyon – West McDonnell Ranges Sie erkunden heute den mächtigen Kings Canyon (Watarrka) sowie die uralte Landschaft und die heiligen Stätten der Ulpanyali und Lilla. Dort sind Sie umgeben von hoch aufragenden 100 Meter hohen Felswänden, haben spektakulären Ausblick auf Sandsteinschluchten und atemberaubende Outback- Kulissen.

4 . Tag West McDonnell Ranges – Alice Springs Heute erleben Sie das Naturwunder der West MacDonnell Ranges und der Ormiston Gorge. Später erreichen Sie Standley Chasm. Diese 3 Meter breite und 80 Meter hohe Schlucht bietet eine schon fast irreale Kulisse für unsere Erkundungen. Danach besuchen Sie den Simpsons Gap. Dieser bedeutende Ort verfügt über ein permanentes Wasserloch, das eine vielfältige Tierwelt anzieht und eine wichtige kulturelle Bedeutung hat, weil sich dort mehrere Aborigine- Traumpfade kreuzen. Mit unvergesslichen Erinnerungen kehren Sie nach Alice Springs zurück.