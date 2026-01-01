Uluru, Kings Canyon, West MacDonnell Ranges ab Alice Springs
Uluru, Kings Canyon, West MacDonnell Ranges ab Alice Springs
ab CHF 873.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights:
- Uluru bei Sonnenuntergang
- Kata Tjuta
- Kings Canyon
- Standley Chasm
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Alice Springs – Ayers Rock
Früh morgens Abfahrt von Alice Springs Richtung Uluru (Ayers Rock), mit einem Stopp beim Mt. Conner Lookout und Besuch des indigenen Kulturzentrums. Auf dem Weg zum Mutitjulu-Wasserloch entdecken Sie Felsmalereien und hören Geschichten der Ureinwohner. Der Tag endet mit dem Spektakel der untergehenden Sonne am Uluru.
2. Tag Ayers Rock – Kings Canyon
Sie stehen früh auf für den spektakulären Sonnenaufgang bei der atemberaubenden Silhouette von Kata Tjuta und wandern später durch das Valley of the Winds oder die Walpa Gorge. Danach machen Sie sich auf den Weg in Richtung Kings Canyon, um ein weiteres Highlight im Outback zu erleben.
3. Tag Kings Canyon – West McDonnell Ranges
Sie erkunden heute den mächtigen Kings Canyon (Watarrka) sowie die uralte Landschaft und die heiligen Stätten der Ulpanyali und Lilla. Dort sind Sie umgeben von hoch aufragenden 100 Meter hohen Felswänden, haben spektakulären Ausblick auf Sandsteinschluchten und atemberaubende Outback- Kulissen.
4. Tag West McDonnell Ranges – Alice Springs
Heute erleben Sie das Naturwunder der West MacDonnell Ranges und der Ormiston Gorge. Später erreichen Sie Standley Chasm. Diese 3 Meter breite und 80 Meter hohe Schlucht bietet eine schon fast irreale Kulisse für unsere Erkundungen. Danach besuchen Sie den Simpsons Gap. Dieser bedeutende Ort verfügt über ein permanentes Wasserloch, das eine vielfältige Tierwelt anzieht und eine wichtige kulturelle Bedeutung hat, weil sich dort mehrere Aborigine- Traumpfade kreuzen. Mit unvergesslichen Erinnerungen kehren Sie nach Alice Springs zurück.
Gruppenreise 4 Tage ab/bis Alice Springs oder ab Ayers Rock bis Alice Springs
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im 4WD Off Road Bus
- Übernachtungen im Safari Zelt oder Swag
- 3 Frühstücke, 4 Mittagessen (ex. Ayers Rock nur 3), 3 Abendessen
- Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Schlafsackmiete AUD 40
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Alleinreisende teilen sich ein Zelt mit einem Mitreisenden vom selben Geschlecht
- Gepäcklimite 15 kg (Softbag)
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 873.– / pro Person