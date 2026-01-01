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Uluru & Kata Tjuta Experience (AAT Kings) ab Ayers Rock

Diese Tour kombiniert die Schönheiten vom Roten Zentrum, vom Sonnenaufgang beim Uluru (Ayers Rock) bis hin zum Sonnenuntergang bei den Kata Tjuta (Olgas).
Uluru & Kata Tjuta Experience (AAT Kings) ab Ayers Rock
ab CHF 796.– / pro Person
ab/bis Ayers Rock
Highlights:
- Sonnenuntergang über dem Ayers Rock
- Spaziergang durch The Valley oft he Winds
- Heilige Stätten der Aborigines
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Uluru – Kata Tjuta Nationalpark

Sie besuchen das Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre und fahren später entlang des Ulurus, während Ihr Guide Ihnen die heiligen Stätten, Flora, Fauna und die faszinierende Kultur der Anangu näher bringt. Weiter geht es zum Kuniya Walk, wo Ihr Guide Sie zum wunderschönen Mutitjulu Waterhole begleitet. Am späten Nachmittag beobachten Sie die beeindruckenden Farbwechsel des Uluru bei Sonnenuntergang.

2. Tag Uluru - Kata Tjuta Nationalpark

Sie stehen heute früh auf und fahren nach Talinguru Nyakunytjaku, dem Sonnenaufgang Aussichtspunkt am Uluru. Anschliessend fahren Sie zu den mystischen 36 Kuppeln von Kata Tjuta. Sie erkunden die Walpa Gorge während einer Wanderung. Nach Freizeit im Resort brechen Sie zum Abendessen unter dem Sternenhimmel auf. Nach einem weiteren magischen Uluru-Sonnenuntergang fahren Sie zum exklusiven Grillplatz beim Uluru und geniessen ein auf einheimische Aromen ausgerichtetes Menü mit Wein, Bier und nichtalkoholischen Getränken. Ihr Reiseleiter führt Sie später durch den Nachthimmel, zeigt Ihnen einige der sichtbaren Sternbilder und erklärt Ihnen einige Aborigine-Geschichten, die mit den Sternen zu tun haben.

3. Tag Uluru – Field of Light

Heute Morgen werden Sie abgeholt und zum Field of Light gebracht, wo Sie durch die 50'000 Lichtkugeln spazieren können. Auf der Spitze einer grossen Sanddüne wird Ihnen Tee, Kaffee oder heisse Schokolade serviert. Vom Aussichtspunkt aus können Sie sowohl Uluru als auch Kata Tjuta sehen, während die Wüste zum Leben erwacht. Nach dem Sonnenaufgang werden Sie zu Ihrem Hotel zurückgebracht und später zum Flughafen Ayers Rock.

Privatreise 3 Tage ab/bis Ayers Rock
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Fahrt im komfortablen Bus
  • Übernachtungen im Hotel ihrer Wahl
  • 1 BBQ Abendessen
  • Transfers, Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweis
  • Kombination von Zubucherreisen
  • Ankunft in Ayers Rock vor 13.30 Uhr / Abflug von Ayers Rock nach 9.30 Uhr

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 796.– / pro Person

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