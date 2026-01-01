Uluru & Kata Tjuta Experience (AAT Kings) ab Ayers Rock

1 . Tag Uluru – Kata Tjuta Nationalpark Sie besuchen das Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre und fahren später entlang des Ulurus, während Ihr Guide Ihnen die heiligen Stätten, Flora, Fauna und die faszinierende Kultur der Anangu näher bringt. Weiter geht es zum Kuniya Walk, wo Ihr Guide Sie zum wunderschönen Mutitjulu Waterhole begleitet. Am späten Nachmittag beobachten Sie die beeindruckenden Farbwechsel des Uluru bei Sonnenuntergang.

2 . Tag Uluru - Kata Tjuta Nationalpark Sie stehen heute früh auf und fahren nach Talinguru Nyakunytjaku, dem Sonnenaufgang Aussichtspunkt am Uluru. Anschliessend fahren Sie zu den mystischen 36 Kuppeln von Kata Tjuta. Sie erkunden die Walpa Gorge während einer Wanderung. Nach Freizeit im Resort brechen Sie zum Abendessen unter dem Sternenhimmel auf. Nach einem weiteren magischen Uluru-Sonnenuntergang fahren Sie zum exklusiven Grillplatz beim Uluru und geniessen ein auf einheimische Aromen ausgerichtetes Menü mit Wein, Bier und nichtalkoholischen Getränken. Ihr Reiseleiter führt Sie später durch den Nachthimmel, zeigt Ihnen einige der sichtbaren Sternbilder und erklärt Ihnen einige Aborigine-Geschichten, die mit den Sternen zu tun haben.

3 . Tag Uluru – Field of Light Heute Morgen werden Sie abgeholt und zum Field of Light gebracht, wo Sie durch die 50'000 Lichtkugeln spazieren können. Auf der Spitze einer grossen Sanddüne wird Ihnen Tee, Kaffee oder heisse Schokolade serviert. Vom Aussichtspunkt aus können Sie sowohl Uluru als auch Kata Tjuta sehen, während die Wüste zum Leben erwacht. Nach dem Sonnenaufgang werden Sie zu Ihrem Hotel zurückgebracht und später zum Flughafen Ayers Rock.