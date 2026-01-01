Top End & Arnhem Land Adventure ab Darwin

1 . Tag Darwin – Kakadu N.P. Frühmorgens fahren Sie in den Kakadu Nationalpark und weiter über den East Alligator River ins Arnhem Land. Dort zeigt Ihnen Ihr Bininj-Führer Sperrgebiete mit kultureller Bedeutung. Nach dem Besuch kehren Sie zum Übernachten in den Kakadu Nationalpark zurück.

2 . Tag Kakadu N.P. Nach dem Frühstück besuchen Sie die berühmten Jim Jim Falls im Kakadu Nationalpark. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Anbangbang, einer Stätte mit uralter Aboriginal-Kunst. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, einen Rundflug über den Kakadu Nationalpark zu machen (nicht inbegriffen) oder das Bowli Cultural Centre zu besuchen.

3 . Tag Kakadu N.P. Nach dem Frühstück erkunden Sie weiter den Kakadu Nationalpark, bevor die Fahrt in den Nitmiluk N.P. beginnt. Unterwegs halten Sie in der ehemaligen Goldgräberstadt Pine Creek für das Mittagessen. Am späten Nachmittag erreichen Sie den privaten Campingplatz am Rande des Nitmiluk N.P.

4 . Tag Nitmiluk N.P. – Litchfield N.P. Verbringen Sie den Tag mit der Erkundung der Nitmiluk-Schlucht und des Nitmiluk Nationalparks. Am Nachmittag besuchen Sie die Edith Falls, eine versteckte Oase mit klarem Wasser und Bronzefelsen. Nach einem erfrischenden Bad in den Felsbecken geht es weiter zu Ihrem Camp am Rande des Litchfield Nationalparks.

5 . Tag Litchfield N.P. – Darwin Nach dem Frühstück fahren Sie zum Litchfield Nationalpark mit seinem tropischen Regenwald, den wunderschönen Wasserfällen und den kristallklaren Wasserlöchern. Sie besuchen die Florence Falls, die Wangi Falls oder die Bluey Rockholes. Am Nachmittag fahren Sie zurück nach Darwin, wo Sie gegen 18.00 Uhr eintreffen.