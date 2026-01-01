Kakadu 4WD Adventure ab Darwin

1 . Tag Darwin – Kakadu N.P. (1.5 Std. Wandern) Fahrt in den zum Weltkulturerbe gehörenden Kakadu Nationalpark, wo Sie während einem Picknick den Ausblick in Richtung Burrunguy (Nourlangie Rock) geniessen. Sie erfahren mehr über die Geschichten hinter der Felskunst und die spirituelle Bedeutung dieses Gebietes für die traditionellen Bewohner. Sie steigen auf den Gipfel des Gunwhardewharde- Aussichtspunktes, für einen spektakulären Blick über das Arnhem Land und die umliegenden Wälder. Zum Sonnenuntergang machen Sie eine einzigartige Bootsfahrt auf dem Yellow Water Billabong.

2 . Tag Kakadu N.P. (2 Std. Wandern) Heute Morgen geht es südwärts und Sie machen eine Wanderung zum höchsten Punkt. Diese wird mit einem Bad in den natürlichen Infinity-Pools belohnt. Das untere Tauchbecken mit dem oasenartigen Strand ist ein absolutes Muss! Am Nachmittag Besuch der Maguk (Barramundi Gorge). Eine kurze Wanderung mit etwas Klettern über Felsen durch einen Paperbark-Wald führt Sie zum Tauchbecken, wo Sie sich ein erfrischendes Bad gönnen. Wenn die Zeit es erlaubt, besuchen wir das Warradjan-Kulturzentrum. Dies ist eine grossartige Gelegenheit, durch interaktive Ausstellungen und Vorführungen einen Einblick in die Tradition der Ureinwohner zu gewinnen.

3 . Tag Kakadu N.P. – Darwin (1.5 Std. Wandern) Fahrt zum East Alligator River, wo Sie mit etwas Glück Krokodile und Flughunde sehen. Danach geht’s zum weltberühmten Ubirr Rock, mit der prächtigen Felskunst. Sie erfahren mehr über die Bedeutung dieser besonderen Malereien. Der Aufstieg wird mit einem atemberaubenden Blick über die Nardab-Flussebenen und ins Arnhem Land belohnt. Auf dem Rückweg nach Darwin beobachten Sie Vögel in den Mamukala- Sumpfgebieten.