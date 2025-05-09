AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon ab Alice Springs
AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon ab Alice Springs
ab CHF 1302.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights:
- Sonnenuntergang am Uluru
- Felsmalereien der Aborigines
- Sonnenaufgang in den Kata Tjutas
- Dot Art Malkurs
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Alice Springs - Uluru
Fahrt zum Ayers Rock Resort mit Fotostopp beim Tafelberg Atila (Mt. Conner). Nachmittags besuchen Sie das Kulturzentrum und unternehmen eine Basistour um den Monolithen Uluru. Später geniessen Sie am Uluru einen stimmungsvollen Sonnenuntergang bei Wein/Sekt und Canapés.
2. Tag Katja Tjuta
Morgens besuchen Sie die ebenso spektakuläre Felsformation Kata Tjuta und erkunden die Walpa Gorge auf einer Wanderung zwichen den zwei grössten Felsdomen entlang eines ausgetockneten Bachlaufs. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.
3. Tag Uluru - Kings Canyon
Morgens können Sie eine fakultative Sunrise Field of Light Tour buchen (gegen Aufpreis). Dann tauchen Sie in die Malkunst der Ureinwohner ein und können Ihr eigenes Dot Painting malen. Später führt die Fahrt zum Kings Canyon Resort, wo Sie wetterabhängig einen malerischen Sonnenuntergang über den Gorge Gill Ranges erleben können. Vor oder nach dem Abendessen (nicht eingeschlossen) können Sie die Lichttürme bestaunen.
4. Tag Kings Canyon - Alice Springs
Kings Canyon–Alice Springs Frühmorgens erkunden Sie den Kings Canyon auf einer sechs Kilometer langen Rundwanderung am oberen Rand der Schlucht, vorbei an der Lost City und dem Garden of Eden, mit atemberaubenden Aussichten. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden und erfordert eine gute Kondition. Alternativ können Sie eine bequeme Wanderung entlang dem Canyonboden unternehmen. Weiterfahrt nach Alice Springs mit Stopp in Erldunda.
Gruppenreise 4 Tage ab/bis Alice Springs
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im komfortablen Bus
- Übernachtungen im Hotel ihrer Wahl
- 3 Frühstücke
- Transfers, Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Buchen Sie das optionale exklusive Uluru BBQ nach Sonnenuntergang
- Sie benötigen eine Übernachtung in Alice Springs vor/nach der Rundreise
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1302.– / pro Person