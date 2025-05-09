AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon ab Alice Springs

1 . Tag Alice Springs - Uluru Fahrt zum Ayers Rock Resort mit Fotostopp beim Tafelberg Atila (Mt. Conner). Nachmittags besuchen Sie das Kulturzentrum und unternehmen eine Basistour um den Monolithen Uluru. Später geniessen Sie am Uluru einen stimmungsvollen Sonnenuntergang bei Wein/Sekt und Canapés.

2 . Tag Katja Tjuta Morgens besuchen Sie die ebenso spektakuläre Felsformation Kata Tjuta und erkunden die Walpa Gorge auf einer Wanderung zwichen den zwei grössten Felsdomen entlang eines ausgetockneten Bachlaufs. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Uluru - Kings Canyon Morgens können Sie eine fakultative Sunrise Field of Light Tour buchen (gegen Aufpreis). Dann tauchen Sie in die Malkunst der Ureinwohner ein und können Ihr eigenes Dot Painting malen. Später führt die Fahrt zum Kings Canyon Resort, wo Sie wetterabhängig einen malerischen Sonnenuntergang über den Gorge Gill Ranges erleben können. Vor oder nach dem Abendessen (nicht eingeschlossen) können Sie die Lichttürme bestaunen.

4 . Tag Kings Canyon - Alice Springs Kings Canyon–Alice Springs Frühmorgens erkunden Sie den Kings Canyon auf einer sechs Kilometer langen Rundwanderung am oberen Rand der Schlucht, vorbei an der Lost City und dem Garden of Eden, mit atemberaubenden Aussichten. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden und erfordert eine gute Kondition. Alternativ können Sie eine bequeme Wanderung entlang dem Canyonboden unternehmen. Weiterfahrt nach Alice Springs mit Stopp in Erldunda.