Beschreibung

Lage Die Home Valley Station liegt am Pentecost River an der Gibb River Road mit Blick auf die Cockburn Ranges.

Angebot Die Gäste geniessen 2 Pools, einer davon steht ausschliesslich den Gästen der Riverside Suite und der Homestead Deluxe Zimmer zur Verfügung. Der Outback-Pub serviert Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Bush Tucker und kaltes Bier mit Live-Unterhaltung. Der kleine Laden bietet Grundnahrungsmittel, kalte Getränke und Souvenirs an.

Zimmer Die Homestead Deluxe sind eine moderne Interpretation der ursprünglichen Viehzüchterunterkünfte. Die Riverside Suiten liegen am Bindoola Creek und die raumhohe Glasschiebetüren erlauben einen direkten Blick aufs Wasser.