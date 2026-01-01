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Exmouth, Australia

Exmouth Reisen vom Spezialisten

Exmouth Hotels

Im äussersten Nordwesten des Bundesstaats Westaustralien ragt eine etwa 120 Kilometer lange Halbinsel weit in den Indischen Ozean hinein. Das Dorf Exmouth verdankt seine Existenz einer australisch-amerikanischen Navy-Kommunikationszentrale. Heute ist Tourismus jedoch der grösste Arbeitgeber. Vor allem Wasser-Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen und Walbeobachtungstouren am Ningaloo Reef ziehen Besucher in diesen abgelegenen Winkel Australiens. Von April bis Juli kommen eindrückliche Walhaie in die nährstoffreichen Gewässer vor der Küste. Touristen haben die Möglichkeit, mit diesen sanften Ozeanriesen zu schwimmen.

Im späten Winter stoppen Buckelwale auf ihrer alljährlichen Migration bei Exmouth. Über einen Grossteil der Westküste der Halbinsel erstreckt sich der Cape Range Nationalpark. Hier sind die seltenen Schwarzfuss-Fels-Wallabies zu Hause. Diese flinken kleinen Säuger sind wie Kängurus Beuteltiere. Kontaktieren Sie uns, wenn auch Sie nach Westaustralien reisen möchten.

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