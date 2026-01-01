APT Bungle Bungle Wilderness Lodge
Kimberley
Beschreibung
Einleitung
Die Kimberley Safari Camps sind ideale Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Gibb River Road. Alle Camps befinden sich an toller Lage auf Aboriginal-Land und bieten nur wenige geräumige Safarizelte. Von den Camps aus, lassen sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Kimberley Region ideal besuchen.
Eine frühzeitige Reservation im Voraus ist erforderlich, da diese Camps oftmals sehr schnell ausgebucht sind. Einkaufsmöglichkeiten gibt es bei den Camps keine, jedoch können Picknick-Lunchpakete im Voraus reserviert werden.
Eine frühzeitige Reservation im Voraus ist erforderlich, da diese Camps oftmals sehr schnell ausgebucht sind. Einkaufsmöglichkeiten gibt es bei den Camps keine, jedoch können Picknick-Lunchpakete im Voraus reserviert werden.
Lage
Die Lodge ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Bungle Bungle Nationalparks.
Angebot
Geöffnet vom 03.05. - 17.09.
Zimmer
Die 8 Standard Zelte verfügen über eine Dusche, eine Toilette und ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten. Die 32 Superior Zelte sind grösser und komfortabler eingerichtet. Der gemeinsame Essbereich wird von einem Schiebedach gesäumt, welches sich öffnen lässt und so eine herrliche Aussicht auf den Nachthimmel bietet.
Preis auf Anfrage
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