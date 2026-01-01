Die Kimberley Safari Camps sind ideale Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Gibb River Road. Alle Camps befinden sich an toller Lage auf Aboriginal-Land und bieten nur wenige geräumige Safarizelte. Von den Camps aus, lassen sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Kimberley Region ideal besuchen.



Eine frühzeitige Reservation im Voraus ist erforderlich, da diese Camps oftmals sehr schnell ausgebucht sind. Einkaufsmöglichkeiten gibt es bei den Camps keine, jedoch können Picknick-Lunchpakete im Voraus reserviert werden.