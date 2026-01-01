El Questro - Station
Kimberley
Beschreibung
Lage
Die Station liegt rund 110 km oder 2 Fahrstunden westlich von Kununurra. Die Rezeption des Homsteads liegt rund 25 Fahrminuten vom Abzweiger der Gibb River Road entfernt und ist nur mit einem 4WD Fahrzeug erreichbar.
Angebot
Die Station ist der Mittelpunkt der Farm mit Bungalows, einem Campingplatz, zwei Restaurants, eine Bar, einen Naturpool (Badestelle im Fluss) und einen Souvenirshop.
Zimmer
Die Station Bungalows sind in Garten-, Flusssicht- oder Familienzimmer unterteilt. Sie alle verfügen über eine Klimaanalge, einen Kühlschrank, einen Kaffee-/Teekocher und Betten für bis zu sechs Personen.
ab CHF 155.– / pro Person
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