Beschreibung

Lage Die Station liegt rund 110 km oder 2 Fahrstunden westlich von Kununurra. Die Rezeption des Homsteads liegt rund 25 Fahrminuten vom Abzweiger der Gibb River Road entfernt und ist nur mit einem 4WD Fahrzeug erreichbar.

Angebot Die Station ist der Mittelpunkt der Farm mit Bungalows, einem Campingplatz, zwei Restaurants, eine Bar, einen Naturpool (Badestelle im Fluss) und einen Souvenirshop.