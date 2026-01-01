Kununurra Reisen vom Spezialisten

Lage und Rolle in der Reiseplanung

Kununurra liegt im Osten der Kimberley-Region von Western Australia und ist die grösste Ortschaft in diesem Teil des Bundesstaates. Dank eigenem Regionalflughafen erreichen Sie die Ost-Kimberley auch ohne lange Überlandfahrt – ein Vorteil, wenn Sie die Region in eine grössere Australien-Route einbauen möchten. Wer mit dem Fahrzeug unterwegs ist, nutzt Kununurra als Etappenort zwischen dem Northern Territory und der Westküste oder als Start- und Endpunkt einer Reise, die sich ganz auf die Kimberley konzentriert.

Die Distanzen im Nordwesten Australiens sind gross, und das Angebot an Unterkünften zwischen den Orten ist überschaubar. Planen Sie Übernachtungen in Kununurra deshalb frühzeitig ein, insbesondere während der Trockenzeit, wenn die Nachfrage am höchsten ist.

Ausflüge ab Kununurra

Von Kununurra aus lassen sich mehrere der bekanntesten Ziele der Ost-Kimberley als Tages- oder Mehrtagesausflug erreichen:

Lake Argyle: einer der grössten Stauseen Australiens, entstanden durch die Aufstauung des Ord River; Bootstouren und Rundflüge zeigen die Dimensionen des Sees am besten.

Ord River: Flussfahrten zwischen Lake Argyle und Kununurra führen durch Schluchten und vogelreiche Uferzonen.

Mirima National Park: direkt am Ortsrand gelegen; die geschichteten Sandsteinformationen erinnern an die Bungle Bungles im Kleinformat und sind auf kurzen Wanderwegen zugänglich.

Purnululu National Park: die Bungle Bungle Range zählt zum UNESCO-Welterbe und wird ab Kununurra per Rundflug oder im Rahmen geführter Touren besucht.

Gibb River Road: der östliche Ausgangspunkt der bekannten Outback-Piste durch das Innere der Kimberley liegt in der Nähe von Kununurra.

Klima und Reisezeit

Kununurra liegt in den Tropen mit zwei klar unterscheidbaren Jahreszeiten. Die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober gilt als beste Reisezeit: Die Tage sind sonnig, die Pisten befahrbar, und die Touren finden regelmässig statt. In der Regenzeit von etwa November bis April steigen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit deutlich an; unbefestigte Strecken wie die Gibb River Road und die Zufahrt zum Purnululu National Park sind dann häufig gesperrt.

Die Regenzeit hat dennoch ihren Reiz: Die Wasserfälle und Flüsse der Region führen während und kurz nach den Niederschlägen am meisten Wasser, was sich besonders aus der Luft eindrücklich zeigt. Wer in dieser Zeit reist, sollte flexibel planen und Rundflüge gegenüber Fahrten auf Naturstrassen bevorzugen.

Für wen sich Kununurra eignet

Kununurra passt zu Selbstfahrern, die auf einer längeren Route eine verlässliche Basis zum Auftanken, Einkaufen und Übernachten suchen, ebenso wie zu Gästen, die die Kimberley auf einer geführten Rundreise entdecken. Das Spektrum der Unterkünfte reicht vom einfachen Motel bis zum Resort, sodass sich der Aufenthalt an unterschiedliche Budgets anpassen lässt.

In der Reiseplanung lässt sich Kununurra gut mit einem Aufenthalt in Darwin, mit der Weiterreise nach Broome oder mit einer Tour durch das Innere der Kimberley kombinieren. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten prüfen gerne mit Ihnen, welche Route, Reisezeit und Unterkunftskategorie zu Ihren Vorstellungen passen.