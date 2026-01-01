El Questro Homestead
Kimberley
Beschreibung
Einleitung
Die El Questro Farm liegt inmitten der weiten und uralten Landschaft der westaustralischen East Kimberley Region. Erkunden Sie die Umgebung mit tiefen Schluchten, majestätischen Gebirgszügen, Thermalquellen und stürzenden Wasserfällen.
Lage
Der El Questro Wilderness Park mit verschiedenen Unterkunftskategorien, liegt in der Kimberley-Region, rund 110 km oder 2 Fahrstunden westlich von Kununurra. Die Rezeption des Homsteads liegt rund 25 Fahrminuten vom Abzweiger der Gibb River Road entfernt. Nach dem Check-in geht es dann nochmals 15 Fahrminuten bis zum Homestead, welches exklusive auf einem Felsplateau mit einer atemberaubenden Aussicht auf den malerischen Chamberlain River liegt. Die Unterkunft ist nur mit einem 4WD Fahrzeug erreichbar.
Angebot
Beginnen Sie Ihre Tage mit Vogelgezwitscher und dem Frühstück auf der weitläufigen Veranda mit freiem Blick auf die Chamberlain Gorge. Das Mittag- und Drei-Gänge-Abendessen aus lokalen Zutaten werden an einem gemeinsamen Esstisch serviert. Auf Anfrage können Sie auch an einem privaten Ort auf dem Areal speisen. Gäste profitieren von einem Pool, kostenlosem Wifi und einer Selbstbedienungsbar. Verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel eine Bootsfahrt in der Chamberlain Gorge und geführte Schluchtenwanderungen sind im Preis inbegriffen.
Zimmer
Die zehn Zimmer, Retreats und Suiten bieten ein schickes, gemütliches und komfortables Interieur und bieten je nach Lage eine unterschiedliche Aussicht. Sie verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, eine Minibar mit kostenlosen Getränken sowie eine Terrasse. Die Gorgeview Zimmer liegen oberhalb der atemberaubenden Chamberlain-Schlucht und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Schlucht selbst. Die Cliffside Retreats liegen am Rande eines steilen Abhangs, von dem aus Sie einen ungehinderten Blick auf die Wildnis der Kimberley und den darunter liegenden Chamberlain River haben.
Sie verfügen zudem über eine Aussendusche und eine freistehende Badewanne. Die Chamberlain Suite, die sich dramatisch über den Rand der Chamberlain Gorge erhebt, ist die luxuriöseste Kategorie. Geniessen Sie den Sonnenuntergang in der Innen-/Aussen Doppelbadewanne für zwei Personen.
ab CHF 895.– / pro Person
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