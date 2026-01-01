Die zehn Zimmer, Retreats und Suiten bieten ein schickes, gemütliches und komfortables Interieur und bieten je nach Lage eine unterschiedliche Aussicht. Sie verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, eine Minibar mit kostenlosen Getränken sowie eine Terrasse. Die Gorgeview Zimmer liegen oberhalb der atemberaubenden Chamberlain-Schlucht und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Schlucht selbst. Die Cliffside Retreats liegen am Rande eines steilen Abhangs, von dem aus Sie einen ungehinderten Blick auf die Wildnis der Kimberley und den darunter liegenden Chamberlain River haben.

Sie verfügen zudem über eine Aussendusche und eine freistehende Badewanne. Die Chamberlain Suite, die sich dramatisch über den Rand der Chamberlain Gorge erhebt, ist die luxuriöseste Kategorie. Geniessen Sie den Sonnenuntergang in der Innen-/Aussen Doppelbadewanne für zwei Personen.