Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich im westlichen Teil der Kimberleys, nur 200 Meter von der Gibb River Road entfernt, auf einem erstklassigen Grundstück in indigenem Besitz.

Angebot Die Gäste kommen in den Genuss einer Bar und einer Lounge. Das Frühstück und das Abendessen werden unter freiem Himmel serviert. Tee, Kaffee und Wasser stehen zur Verfügung. Picknick-Mittagessen sind vor Ort erhältlich.