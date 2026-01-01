APT Bell Gorge Wilderness Lodge
Kimberley
Beschreibung
Lage
Die Lodge befindet sich im westlichen Teil der Kimberleys, nur 200 Meter von der Gibb River Road entfernt, auf einem erstklassigen Grundstück in indigenem Besitz.
Angebot
Die Gäste kommen in den Genuss einer Bar und einer Lounge. Das Frühstück und das Abendessen werden unter freiem Himmel serviert. Tee, Kaffee und Wasser stehen zur Verfügung. Picknick-Mittagessen sind vor Ort erhältlich.
Zimmer
Die 26 vom Ökotourismus zertifizierten Superiorzelte verfügen über ein Badezimmer sowie ein Doppel- oder zwei Einzelbetten. Die privaten Decks sind der perfekte Ort, um sich hinzusetzen und die Landschaft zu geniessen.
ab CHF 263.– / pro Person
Loading map...