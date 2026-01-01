APT Mitchell Falls Wilderness Lodge
Kimberley
Beschreibung
Lage
Auf dem Mitchell Plateau, auf Aboriginalland gelegen, ist die Lodge ideal für die Erkundung der wunderschönen und beeindruckenden Mitchell Falls.
Angebot
Die Gäste kommen in den Genuss einer Bar und einer Lounge im Ungolan Pavilion sowie einem Schwimmdeck am Fluss. Das Frühstück und das Abendessen werden im Pavilion serviert. Tee, Kaffee und Wasser stehen zur Verfügung. Picknick-Mittagessen sind vor Ort erhältlich.
Zimmer
Die 24 vom Ökotourismus zertifizierten Superiorzelte verfügen über ein Badezimmer, ein Doppel- oder zwei Einzelbetten und eine kleine Terrasse.
ab CHF 245.– / pro Person
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