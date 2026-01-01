Auf dem Mitchell Plateau, auf Aboriginalland gelegen, ist die Lodge ideal für die Erkundung der wunderschönen und beeindruckenden Mitchell Falls.

Die Gäste kommen in den Genuss einer Bar und einer Lounge im Ungolan Pavilion sowie einem Schwimmdeck am Fluss. Das Frühstück und das Abendessen werden im Pavilion serviert. Tee, Kaffee und Wasser stehen zur Verfügung. Picknick-Mittagessen sind vor Ort erhältlich.