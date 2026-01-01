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Margaret River, Australia

Margaret River Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Obwohl Touristen in der Regel in der Überzahl sind, fühlt sich Margaret River immer noch wie ein Dorf auf dem Land an. Der Südwesten von Westaustralien ist eine Hochburg für Spitzenweine, die keinen Vergleich mit so namhaften Regionen wie Coonawarra oder dem Hunter Valley zu scheuen brauchen. Dutzende Weingüter profitieren von den günstigen klimatischen Bedingungen, die massgeblich vom Meer beeinflusst sind. Fahren Sie mit Ihrem Mietwagen entlang der wundervollen Küstenstrasse von Busselton in Richtung Süden nach Augusta.

Am südwestlichsten Zipfel des Kontinents steht ein Leuchtturm, von dem aus man den Südlichen und den Indischen Ozean ineinander übergehen sieht – ein beeindruckendes Naturphänomen. Margaret River ist nicht nur bei Weinliebhabern ein heissgehandelter Tipp, Surf-Enthusiasten aus aller Welt kommen hierher, um sich in den turmhohen Wellen bei Prevelly und Gracetown zu messen. Wir beraten Sie gerne dazu.

Pullman Resort Bunker Bay Margaret RiverHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 152.– / pro Person
Bunker Bay
Das Resort liegt nördlich von Margaret River am weissen Sandstrand und rund 3.5 Stunden von Perth entfernt.
Smiths Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 176.– / pro Person
Margaret River
Das Smiths Beach Resort in Margaret River liegt rund 3.5 Stunden südlich von Perth, an einem langen Sandstrand. Viele...
Heyscape Tiny CabinsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 128.– / pro Person
Busselton
Entfliehen Sie der Hektik der Stadt in eine Oase in der Natur, um die wunderschöne westaustralische Landschaft zu...

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