Beschreibung

Lage Die Emma Gorge liegt von Kununurra kommend rund 30 Minuten vor der El Questro Station. Sie verfügt über eine eigene Rezeption und ist daher nicht von der Station abhängig.

Angebot Das ruhigere und idyllisch gelegene Emma Gorge Resort verfügt über einen Pool und einen Souvenirshop. Im Emma's Restaurant können Sie frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen.