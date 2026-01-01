El Questro - Emma Gorge
Kimberley
Beschreibung
Lage
Die Emma Gorge liegt von Kununurra kommend rund 30 Minuten vor der El Questro Station. Sie verfügt über eine eigene Rezeption und ist daher nicht von der Station abhängig.
Angebot
Das ruhigere und idyllisch gelegene Emma Gorge Resort verfügt über einen Pool und einen Souvenirshop. Im Emma's Restaurant können Sie frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen.
Zimmer
Die Zeltkabinen in der Emma Gorge sind mit drei oder vier Betten ausgestattet und verfügen über ein eigenes Badezimmer, einen Standventilator, einen Stromanschluss und einen Kaffee-/Teekocher.
ab CHF 177.– / pro Person
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