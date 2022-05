Das Paradies unter Wasser

Klares lichtdurchlässiges Meer

Bei einem Besuch von Charles Darwin am Riff war dieser so beeindruckt, dass er in sein Tagebuch die folgenden Worte schrieb: „Reisende berichten von den Ausmassen der Pyramiden, allerdings die grössten Bauwerke sind ohne Bedeutung, wenn man sie mit diesen Gebirgen aus Stein vergleicht“. Die Region im südlichen Pazifik wurde 1981 zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt. Das Riff besteht aus 2.900 Einzelriffen und gilt als die grösste jemals von Lebewesen erschaffene Struktur der ganzen Welt. Die Korallenlebewesen finden bei Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad optimale Bedingungen. Hinzu kommt das saubere, klare und lichtdurchlässige Meer. Besucher des Great Barrier Reefs erleben eine betörende und farbige Unterwasserwelt. Taucher und Schnorchler werden zwischen Inseln, Sandbänken, Korallengärten und verschiedenen Buchten das Paradies unter Wasser erleben.

Wunder vor Australien

Gäste werden von diesem Wunder vor Australien begeistert sein. Sie sehen grüne Paradiese im Ozean. Zuvor haben Sie einen der an den Stränden von Cairns gelegenen Bungalows oder eines der luxuriösen Hotels und Lodges bezogen, die alle einen hervorragenden Ruf geniessen. Auf den Inseln vor Cairns erleben Sie schon die beeindruckende Flora und Fauna und entdecken Tiere im Regenwald sowie Orchideen vor Ihrem Hotel. Sie erreichen das nahe gelegene Great Barrier Reef mit Booten. Ausrüstungen für Tauchgänge oder zum Schnorcheln können Sie überall ausleihen. Sie erleben besondere Australien Reisen und nehmen die Inseln des Great Barrier Reef als Farbtupfer im blauen Meer wahr. Egal, ob Sie sich für Bedarra, Whitsunday, Dunk, Fitzroy, Lizard, Heron, Hajman oder Hamilton Island entscheiden: Alle Inseln reihen sich wie an einer Perlenkette vor der Metropole Cairns aneinander.

Traumhafte Welt der Korallenriffe

Am Great Barrier Reef befindet sich eine unvergleichbare Natur, die Gäste zum Staunen bringt und demütig werden lässt. Sie werden sich vielleicht klein fühlen, sind aber dennoch eingeladen, dem Spiel der hier lebenden Meeresbewohner beizuwohnen. Erleben Sie beim Schnorcheln die Artgenossen von Nemo, wie elegante Napoleonfische, bis zu 250 Kilo schwere Riesenmuscheln, und Barsche, die Tauchern nahe kommen. Sie werden Delfine und Mantas sehen, die sich in den Wellen des Great Barrier Reef tummeln, während draussen auf dem Meer sogar Buckel- und Zwergwale zu beobachten sind. Besuchen Sie die paradiesischen Inseln in den Monaten Januar bis März, können Sie sogar ein ganz besonderes Naturereignis erleben. Wasserschildkröten legen dann ihre Eier ab und ein paar Monate später schlüpfen am Strand die Jungtiere. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise und den Besuch des Great Barrier Reefs zusammen. Wir kümmern uns um Hotels und Lodges, in denen Sie sich wohlfühlen und organisieren für Sie Schnorchelausflüge. Fragen Sie uns und Ihre Australien Ferien werden unvergessen bleiben!