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Jimbaran, Bali

Jimbaran Resorts im Überblick

Ein Strand, der tief beeindruckt

Das schöne Örtchen Jimbaran auf Bali ist die Heimat einer der schönsten Strände der Insel. Am Tag präsentiert sich der etwa vier Kilometer lange Strandabschnitt von Jimbaran als perfekter Aufenthaltsort für Sonnenanbeter, die auch gerne schwimmen. Dank vorgelagerter Riffe ist das Meer hier nämlich sehr ruhig. Am Abend hingegen verwandelt sich der Strand von Jimbaran zu einem einzigen Gourmettempel, da zahlreiche Restaurants, die die feinsten Meeresspezialitäten servieren, dort ihre Gäste empfangen. Um Jimbaran hautnah zu erleben, kontaktieren Sie unsere Spezialisten! Diese stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Traumreise zusammen.

InterContinental Bali ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 151.– / pro Person
Südbali
Mehrere Swimmingpools, Whirlpool, «Spa Uluwatu», Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Veloverleih, Vol­ley­­ball,...
Jimbaran Puri, A Belmond HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 181.– / pro Person
Südbali
Das Resort verfügt über einen Swim­mingpool, ein offenes Spa, Biblio­thek, eine kleine Boutique und einen...

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