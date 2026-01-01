Jimbaran Resorts im Überblick
Ein Strand, der tief beeindruckt
InterContinental Bali Resort
ab CHF 151.– / pro Person
Südbali
Mehrere Swimmingpools, Whirlpool, «Spa Uluwatu», Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Veloverleih, Volleyball,...
Jimbaran Puri, A Belmond Hotel
ab CHF 181.– / pro Person
Südbali
Das Resort verfügt über einen Swimmingpool, ein offenes Spa, Bibliothek, eine kleine Boutique und einen...
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