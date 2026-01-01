Canggu an der Südwestküste von Bali verbindet entspanntes Küstenleben mit einer lebendigen Atmosphäre. Bekannt für seine Surfstrände, angesagten Beach Clubs und die umliegenden Reisfelder, ist Canggu ein beliebtes Ziel für Reisende, die das moderne Bali erleben möchten.

Als Ihr Spezialist für Bali-Ferien stellen wir Ihnen Ihre Reise nach Canggu individuell zusammen – von der passenden Unterkunft bis zu Ausflügen in die Umgebung. Lassen Sie sich gerne persönlich beraten.