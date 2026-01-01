Canggu Ferien auf Bali
Canggu entdecken: Surfen, Beach Clubs und Reisfelder auf Bali
COMO Uma Canggu
ab CHF 164.– / pro Person
Südbali
«COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, grosser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa,...
WakaGangga
ab CHF 97.– / pro Person
Südbali
Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bibliothek, Boutique, interessantes Angebot an...
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