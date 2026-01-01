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Canggu, Bali

Canggu Ferien auf Bali

Canggu entdecken: Surfen, Beach Clubs und Reisfelder auf Bali

Canggu an der Südwestküste von Bali verbindet entspanntes Küstenleben mit einer lebendigen Atmosphäre. Bekannt für seine Surfstrände, angesagten Beach Clubs und die umliegenden Reisfelder, ist Canggu ein beliebtes Ziel für Reisende, die das moderne Bali erleben möchten.

Als Ihr Spezialist für Bali-Ferien stellen wir Ihnen Ihre Reise nach Canggu individuell zusammen – von der passenden Unterkunft bis zu Ausflügen in die Umgebung. Lassen Sie sich gerne persönlich beraten.

COMO Uma CangguHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 164.– / pro Person
Südbali
«COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, gros­ser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa,...
WakaGanggaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 97.– / pro Person
Südbali
Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bi­blio­thek, Boutique, interessantes An­gebot an...

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