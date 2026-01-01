Sidemen liegt in einem grünen Tal im Osten Balis, umgeben von Reisterrassen, Flussläufen und Palmenhainen – und mit etwas Wetterglück reicht der Blick bis zum mächtigen Vulkan Agung. Das ländliche Sidemen gilt als eine der ursprünglichsten Gegenden der Insel: Hier bestellen die Bauern ihre Felder wie seit Generationen, und in den Dörfern wird traditionelle Webkunst gepflegt.

Wer in Sidemen Ferien macht, taucht ein in das authentische Bali. Wanderungen durch die Reisfelder, Velotouren über schmale Dorfstrassen, Besuche bei Kunsthandwerkern oder einfach der Blick von der Terrasse über das Tal – die Tage vergehen hier in wohltuender Langsamkeit. Auch als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Osten Balis, etwa zu Tempeln und Wasserpalästen der Region, ist Sidemen bestens geeignet.

Die Region passt zu Reisenden, die Ruhe, Natur und Kultur suchen und gerne abseits der touristischen Zentren übernachten – ideal auch als Etappe einer individuellen Bali-Rundreise. Als angenehmste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa April bis Oktober. Unsere Bali-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und empfehlen Ihnen das passende Hotel oder Resort für Ihre Ferien in Sidemen.