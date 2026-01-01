Benoa Reisen
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Ferien in Benoa
Unterkünfte in Nusa Dua
Aufgrund der Lage bietet sich ein Aufenthalt für Badeferien natürlich hervorragend an. Surfer kommen hier allerdings nicht ganz auf ihre Kosten, da es kaum Wellen gibt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Benao lange Zeit als Hafen genutzt wurde. Zumeist kombinieren Feriengäste den Aufenthalt mit anderen Reisedestinationen in Bali. Fordern Sie einfach nähere Informationen bezüglich Benoa Ferien bei uns an. Sie träumen von einer kleinen Auszeit an den schönsten Sandstränden dieser Welt? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!
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