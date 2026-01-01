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Benoa, Bali

Benoa Reisen

Ferien im Badeparadies von Ihrem Spezialisten

Im Osten der Halbinsel Bukit Badung befindet sich die kleine Landzunge namens Tanjung Benoa. Wasserratten sind in dieser Region bestens aufgehoben und die komfortablen Hotels sorgen für einen perfekten Start in die wohlverdienten Ferien. Vor langer Zeit war Benoa ein überaus wichtiger Handelshafen. Passagier- und Frachtschiffe verkehrten damals täglich. Die Besatzer entschieden sich dann allerdings, künftig Sanur als neuen Hafen anzusteuern. Ein faszinierender Anziehungspunkt ist der rote chinesische Tempel. An den Traumstränden von Benoa können Sie heute sämtlichen Wassersportarten nachgehen.

Von Parasailing bis hin zu Paragleiten ist alles möglich. Lassen Sie sich zudem auch nicht die kulinarischen Köstlichkeiten des Landes in einem typischen Restaurant entgehen!

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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Aufgrund der Lage bietet sich ein Aufenthalt für Badeferien natürlich hervorragend an. Surfer kommen hier allerdings nicht ganz auf ihre Kosten, da es kaum Wellen gibt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Benao lange Zeit als Hafen genutzt wurde. Zumeist kombinieren Feriengäste den Aufenthalt mit anderen Reisedestinationen in Bali. Fordern Sie einfach nähere Informationen bezüglich Benoa Ferien bei uns an. Sie träumen von einer kleinen Auszeit an den schönsten Sandstränden dieser Welt? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

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