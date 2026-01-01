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Tembok, Bali

Tembok Reisen

Tembok liegt an der ruhigen Nordostküste Balis, weit weg von den touristischen Zentren des Südens. Zwischen dem Meer und den Ausläufern der Berge erstreckt sich eine karge, fast archaisch anmutende Landschaft mit dunklen Lavastränden, kleinen Dörfern und weitem Blick über das Wasser. Die Abgeschiedenheit ist hier Programm: Tembok steht für Entschleunigung, Stille und ein Bali, wie es ursprünglicher kaum sein könnte.

Die Region hat sich vor allem als Ziel für Erholungssuchende einen Namen gemacht: Wellness- und Retreat-Angebote, Yoga und Meditation passen perfekt zur ruhigen Umgebung. Aktive erkunden die Gegend bei Spaziergängen durch die Dörfer, auf Ausflügen entlang der Küste oder beim Schnorcheln und Tauchen an den Riffen der Nordostküste. Ein besonderes Erlebnis sind die Sonnenaufgänge über dem Meer, die den Tag hier still und eindrücklich beginnen lassen.

Tembok eignet sich für Reisende, die bewusst Abstand vom Alltag suchen, und ist zugleich ein erholsamer Abschluss einer Bali-Rundreise. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa April bis Oktober. Gerne beraten Sie unsere Bali-Spezialisten persönlich und empfehlen Ihnen die passende Unterkunft für Ihre Ferien in Tembok.

Siddhartha Oceanfront Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 51.– / pro Person
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