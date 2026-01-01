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Sanur, Bali

Sanur Reisen vom Spezialisten

Pure Entspannung an einem Strand mit Geschichte

Die Sanur Hotels aus unserer Auswahl befinden sich in der Regel direkt am wunderschönen und palmengesäumten Strand. Wenn Sie einen Spaziergang am Strand unternehmen, befinden Sie sich sprichwörtlich auf historischem Terrain. An diesen Stränden begann nämlich die touristische Entwicklung Balis, das einst ein kleines und verträumtes Fischerdorf war. Die Balinesen sind bis heute für ihre offene und unbekümmerte Lebensweise bekannt und somit werden Sie hier die perfekten Ferienbedingungen vorfinden. Als Unterkunft können wir Ihnen das Grand Bali Beach Hotel empfehlen.

Hier werden Sie mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten verwöhnt! Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt befindet sich der bilderbuchartige Sandstrand von Sanur. Dieser wird zudem von einem Korallenriff geschützt. Hektik und Stress werden Sie hier keinesfalls erleben. Lehnen Sie sich mit einem guten Buch in den Händen entspannt zurück und geniessen Sie Sonne, Strand und Meer. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und planen mit Ihnen Ihre ganz persönlichen Ferien in Sanur für ein unvergessliches Reiseerlebnis!

The Pavilions BaliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 73.– / pro Person
Südbali
Schöner Swimmingpool mit Pool Bar, Spa mit Massagen und diversen Wellness­ange­boten, Fit­ness­raum, Yoga (nach...
Segara VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 47.– / pro Person
Südbali
Drei Swimmingpools, Byrd House Spa, Fitness­center, Yoga, Tennis, Tischtennis, Velo­verleih, Volleyball,...

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