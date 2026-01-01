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Uluwatu, Bali

Surferparadies: Uluwatu Reisen

Reiten Sie auf der berühmtesten Welle von Bali

Bis zu 8 Meter hohe Wellen locken Surfer aus der ganzen Welt ans südliche Ende von Bali. Uluwantu gilt als erstklassiger Reefbreak für verschiedene Meisterschaften auf dem Wasser. Ein unvergessliches Erlebnis zu Füssen der senkrechten Klippen, die sich skurill aus dem Meer erheben. Ausserhalb des Wassers können Reisende einen spektakulären Hindutempel aus dem 11. Jahrhundert besichtigen und die Meeresgöttin Dewi Danu um Schutz bitten. Der Pura Luhur Uluwatu bietet mit seinen 70 Metern Höhe einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.

Hier oben werden Sie auf smarte Äffchen treffen und einiges über die kulturelle Geschichte des Landes lernen. Unsere Uluwatu Spezialisten kennen den Surferspot und helfen Ihnen gerne bei Ihrer persönlichen Ferienplanung.

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Unvergessliche Sonnenuntergänge am Surferstrand

Das Surferparadies Uluwatu besteht aus fünf grossen Breaks. Die nie endenden Wellen sind bei Profisurfern international bekannt und beliebt. Auf einer Bali Reise sollten Sie diesen wundervollen Ort mit seinen komfortablen Hotels unbedingt besuchen! Neben dem Wellenreiten locken hier Angebote wie Yoga Sessions und legendäre Strandpartys. Jeden Abend färbt die untergehende Sonne die komplette Bucht mit ihrem magischen goldenen Licht ein. Dieses Naturspektakel können Sie von einem romantischen Platz in einem der Klippen-Restaurants bewundern.

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