Surferparadies: Uluwatu Reisen
Reiten Sie auf der berühmtesten Welle von Bali
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Unvergessliche Sonnenuntergänge am Surferstrand
Das Surferparadies Uluwatu besteht aus fünf grossen Breaks. Die nie endenden Wellen sind bei Profisurfern international bekannt und beliebt. Auf einer Bali Reise sollten Sie diesen wundervollen Ort mit seinen komfortablen Hotels unbedingt besuchen! Neben dem Wellenreiten locken hier Angebote wie Yoga Sessions und legendäre Strandpartys. Jeden Abend färbt die untergehende Sonne die komplette Bucht mit ihrem magischen goldenen Licht ein. Dieses Naturspektakel können Sie von einem romantischen Platz in einem der Klippen-Restaurants bewundern.
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