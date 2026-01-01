Die wunderschöne Insel Bali wird von einer fast greifbaren Spiritualität umgeben, welche unter anderem durch die vielen Tempel auf der Insel zu erklären ist. Ein besonders schöner Tempel ist beispielsweise der von Tanah Lot – er wurde direkt ins Meer gebaut. Das Innere dieser Anlage ist wie üblich nur Buddhisten vorbehalten, was die Faszination eines Besuchs aber nicht schmälert. Ebenfalls vom Meer umgeben und sehr sehenswert ist der Tempel Enjung Galuh bei Tabanan. Um Balis Tempel zu erleben, kontaktieren Sie zeitnah unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten!