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Nusa Dua, Bali

Nusa Dua Reisen

Exotischer Luxus sorgt für Erholung

Wunderschön angelegte Gärten, weitläufige Strände und Hotels der Extraklasse sorgen dafür, dass Sie in Nusa Dua entspannte und komfortable Ferien verbringen werden. Auch wenn andere Regionen Balis vielleicht etwas ursprünglicher sind, spüren Sie auch in Nusa Dua das spirituelle Lebensgefühl Balis. Luxuriöse Boutiquen und erstklassige Restaurants komplettieren das Angebot von Nusa Dua, weshalb in erster Linie Erholung suchende Gäste diesen herrlichen Ort ansteuern. Wenn Sie Bali von einer seiner schönsten Seiten kennenlernen möchten, sollten Sie schnellstmöglich unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot unterbreiten.

The St. Regis Bali ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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