Nusa Dua Reisen
Exotischer Luxus sorgt für Erholung
The St. Regis Bali Resort
ab CHF 289.– / pro Person
Südbali
Traumhafter 3'668 m² grosser Salzwasser-Lagunenpool mit Poolbar, Inseln zum Verweilen und Wasserfall. Von Butlern...
Nusa Dua Beach Hotel & Spa-Handwritten Collection
ab CHF 87.– / pro Person
Südbali
Drei Swimmingpools, Tennis, Squash, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness Club, Yoga, Kinderclub mit zwei Pools. Im...
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