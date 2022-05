Kapstadt Reisen

Kapstadt ist in vielerlei Hinsicht eine Stadt der Extraklasse. Durch so herausragende Naturmonumente wie den sehr imposanten Tafelberg und das Kap der Guten Hoffnung verfügt die Stadt auch über viele einmalige Sehenswürdigkeiten. So ist zum Beispiel ein Bummel an der sogenannten Waterfront mit ihren vielen Geschäften und Restaurants sehr empfehlenswert. Aber auch die von historischen Gebäuden gesäumte Long Street und die ehemalige Gefängnisinsel Robben Island sollten auf Südafrika Reisen unbedingt besichtigt werden. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten um Hotels in Kapstadt zu finden, die Ihnen zusagen.