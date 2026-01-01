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    Yucatan, Mexico

Yucatán Hotels im Überblick

Karibik, Dschungel, moderne und historische Städte

Die mexikanische Halbinsel Yucatan, das „Land der Maya“, begeistert mit ihrer Vielfalt. Faszinierende, von Urwald umgebene alte Tempelanlagen beeindrucken nicht nur Kulturliebhaber und Hobby-Archäologen. Als karibische Metropole ist Cancún berühmt für schöne Sandstrände sowie ein reges Nachtleben. Die weitläufige Küste Yucatans lädt ein zu Badeferien und allerlei Wassersport. Die Hauptstadt Mérida hingegen besitzt interessante Bauten aus der Kolonialzeit. Sie ist gleichzeitig Ausgangspunkt für die Erkundung der Maya-Kultur. Unsere Mexiko Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer persönlichen Mexiko Reisen nach Yucatan.

Zoëtry Paraiso de la BonitaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Puerto Morelos
Das Boutique Hotel steht für Wellness, Romantik und einen erstklassigen Service. Zum Hotel gehört ein 14 ha grosses...
Dreams Riviera Cancun Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Puerto Morelos
Die grosszügige Anlage bietet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm vom Explorers Club für Kinder bis zu...
Grand Hyatt Playa del Carmen ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Playa del Carmen
Das neu eröffnete Grand Hyatt präsentiert sich durch sein erholsames Ambiente. Durch seine Lage nur wenige Schritte...
Secrets Maroma Beach Riviera CancúnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Punta Maroma
Wunderschöne Korallenriffe, kristallklares Wasser und ein kilometerlanger weisser Sandstrand laden zum Relaxen ein....
Mahekal Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Playa del Carmen
Die charmante Bungalowanlage liegt in einem tropischen Garten, direkt am herrlichen Sandstrand von Playa del Carmen....
Hotel Boutique Casa Don GustavoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Campeche
Das kleine, luxuriöse Boutique-Hotel mit nur 10 Suiten befindet sich im historischen Zentrum von Campeche. Das Hotel...
El Dorado Casitas Royale, a Spa Resort by KarismaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Puerto Morelos
Dieses traumhafte Adults-Only-Resort an der Riviera Maya verbindet Romantik und Luxus und ist somit bestens geeignet...
Hotel Boutique Casa Don GustavoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Campeche
Das kleine, luxuriöse Boutique-Hotel mit nur 10 Suiten befindet sich im historischen Zentrum von Campeche. Das Hotel...
Zoetry Villa RolandiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Mujeres
Das Resort empfängt Sie mit stilvollen Unterkünften und einem hervorragenden Service an einer unvergleichlichen Lage.
Dreams TulumHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Das im Haciendastil erbaute Hotel besticht durch Eleganz und kolonialen Charme und bietet eine grosse...
Ana y JoseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Dieses persönlich geführte Boutique Hotel das mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist begeistert durch seine...
Viva Wyndham AztecaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Playa del Carmen
Das All Inclusive Resort befindet sich am paradiesischen Sandstrand von Playacar. Das Hotel bietet komfortable...
Hotel Las NubesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Holbox
Entdecken Sie die atemberaubende Schönheit von Holbox, einem versteckten Juwel in der mexikanischen Karibik! Holbox...
Mystique Holbox by RoyaltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Holbox
Mystique Holbox ist ein Boutique-Resort am Strand, das zeitgenössischen Luxus und Raffinesse ausstrahlt. Dieses...
Ikal Tulum HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie...
Hotel Las NubesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Holbox
Entdecken Sie die atemberaubende Schönheit von Holbox, einem versteckten Juwel in der mexikanischen Karibik! Holbox...
Mystique Holbox by RoyaltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Holbox
Mystique Holbox ist ein Boutique-Resort am Strand, das zeitgenössischen Luxus und Raffinesse ausstrahlt. Dieses...
Dreams TulumHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Das im Haciendastil erbaute Hotel besticht durch Eleganz und kolonialen Charme und bietet eine grosse...
Ana y JoseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Dieses persönlich geführte Boutique Hotel das mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist begeistert durch seine...
Ikal Tulum HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie...
Hip Hotel TulumHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie...
Na Balam Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Isla Mujeres
Das kleine Boutique Hotel befindet sich an einem herrlichen Strandabschnitt der Isla Mujeres und ist umgeben von...
Hacienda del CaribeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Playa del Carmen
Dieses rustikale Hotel erinnert an eine mexikanische Hacienda und ist komfortabel im Kolonialstil eingerichtet und...
Hip Hotel TulumHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tulum
Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie...

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