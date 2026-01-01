Die mexikanische Halbinsel Yucatan, das „Land der Maya“, begeistert mit ihrer Vielfalt. Faszinierende, von Urwald umgebene alte Tempelanlagen beeindrucken nicht nur Kulturliebhaber und Hobby-Archäologen. Als karibische Metropole ist Cancún berühmt für schöne Sandstrände sowie ein reges Nachtleben. Die weitläufige Küste Yucatans lädt ein zu Badeferien und allerlei Wassersport. Die Hauptstadt Mérida hingegen besitzt interessante Bauten aus der Kolonialzeit. Sie ist gleichzeitig Ausgangspunkt für die Erkundung der Maya-Kultur. Unsere Mexiko Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer persönlichen Mexiko Reisen nach Yucatan.