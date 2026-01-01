Na Balam Beach Hotel
Isla Mujeres
Beschreibung
Einleitung
Das kleine Boutique Hotel befindet sich an einem herrlichen Strandabschnitt der Isla Mujeres und ist umgeben von tropischen Gärten.
Lage
Das Hotel liegt an der feinsandigen Playa Norte, wenige Gehminuten vom Dorfzentrum mit Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten entfernt und besitzt ein kleinen privaten Yachthafen.
Angebot
Im Hotel Na Balam entspannen Sie am Schwimmbad mit Jacuzzi und relaxen in Hängematten unter schattenspendenden Palmen. Zwei Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung. Das Zazil Ha Restaurant serviert typische Maya-Gerichte und ist auch für seine vegetarischen Spezialitäten bekannt. Mexikanische Snacks erhalten Sie an der Strandbar Palapa, von der aus Sie wunderbare Sonnenuntergänge bewundern können. Das Lotus Spa bietet Behandlungsmöglichkeiten am Schwimmbad und am Strand. Gratis WLAN gratis im Bereich der Lobby.
Sport gegen Gebühr:
Yogakurse in der hoteleigenen Yogaschule
Kinder: sind willkommen
Sport gegen Gebühr:
Yogakurse in der hoteleigenen Yogaschule
Kinder: sind willkommen
Zimmer
Alle Zimmer sind im mexikanischen Stil eingerichtet. Den Einfluss der Maya-Kultur erkennt man an den handgefertigten Hängematten und an den aussergewöhnlichen Holzschnitzereien. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Deckenventilatoren und Safe ausgestattet und bieten einen Balkon oder eine Terrasse. Die Poolside Zimmer bieten Blick auf den Pool, die Beachview Zimmer bieten Sicht auf den herrlichen Strand, die Oceanview Junior Suiten sind geräumiger und haben Meerblick, die Oceanview Junior Suiten mit Pool besitzen einen kleinen Planschpool auf der Terrasse und liegen direkt am Meer.
31 Zimmer
31 Zimmer
Preis auf Anfrage
Loading map...