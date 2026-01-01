Beschreibung

Einleitung Das kleine Boutique Hotel befindet sich an einem herrlichen Strandabschnitt der Isla Mujeres und ist umgeben von tropischen Gärten.

Lage Das Hotel liegt an der feinsandigen Playa Norte, wenige Gehminuten vom Dorfzentrum mit Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten entfernt und besitzt ein kleinen privaten Yachthafen.

Angebot Im Hotel Na Balam entspannen Sie am Schwimmbad mit Jacuzzi und relaxen in Hängematten unter schattenspendenden Palmen. Zwei Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung. Das Zazil Ha Restaurant serviert typische Maya-Gerichte und ist auch für seine vegetarischen Spezialitäten bekannt. Mexikanische Snacks erhalten Sie an der Strandbar Palapa, von der aus Sie wunderbare Sonnenuntergänge bewundern können. Das Lotus Spa bietet Behandlungsmöglichkeiten am Schwimmbad und am Strand. Gratis WLAN gratis im Bereich der Lobby.



Sport gegen Gebühr:



Yogakurse in der hoteleigenen Yogaschule



Kinder: sind willkommen