Mexiko City ist eine Millionenmetropole, die jährlich eine Vielzahl von Touristen anlockt. Hotels in sämtlichen Preiskategorien, moderne Restaurants, exklusive Einkaufsmöglichkeiten und natürlich wunderschöne Grünflächen – Mexiko City hat ein sehr facettenreiches Gesicht! Die Stadt lässt sich einfach und bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Zu bewundern gibt es eine wunderschöne Kathedrale und auch einige Museen. Die Ruinenstätte Teotihuacan befindet sich rund 40 Kilometer ausserhalb der Stadt.

Einen absoluten Höhepunkt bei Ihren Mexiko City Reisen stellen die Mond- und die Sonnenpyramide dar. Überzeugen Sie sich von der Schönheit und Vielfältigkeit dieser Stadt einfach selbst. Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung!