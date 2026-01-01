Lage und Anreise

Der Bundesstaat Oaxaca liegt im Süden Mexikos und reicht vom gebirgigen Hochland bis an die Pazifikküste. Die Hauptstadt Oaxaca de Juárez liegt in den zentralen Tälern des Hochlands; das Klima ist dort entsprechend mild, mit warmen Tagen und kühleren Abenden. Direktflüge aus der Schweiz gibt es nicht – die Anreise erfolgt üblicherweise über Mexiko-Stadt mit anschliessendem Inlandflug. Hochland und Küste sind durch die Sierra Madre del Sur getrennt und werden am besten als zwei eigene Etappen geplant; die Küstenorte Huatulco und Puerto Escondido verfügen über eigene Flughäfen.

Kolonialstadt, Ruinenstätten und Handwerksdörfer

Oaxaca de Juárez zählt zu den am besten erhaltenen Kolonialstädten Mexikos: barocke Kirchen, ein lebendiger Zócalo und Märkte, auf denen die Dörfer der Umgebung ihre Produkte verkaufen. Oberhalb der Stadt liegt Monte Albán, die einstige Hauptstadt der Zapoteken, die zusammen mit dem historischen Zentrum zum UNESCO-Welterbe gehört. In den umliegenden Tälern lohnen sich die Ruinen von Mitla mit ihren geometrischen Steinmosaiken, die Kalksinterterrassen von Hierve el Agua sowie Handwerksdörfer wie Teotitlán del Valle (Webkunst) und San Bartolo Coyotepec (schwarze Keramik).

Kulinarisch geniesst Oaxaca in ganz Mexiko einen besonderen Ruf: Die Region ist bekannt für ihre Mole-Saucen und gilt als wichtigstes Herkunftsgebiet des Mezcal, der hier aus Agaven gebrannt wird. Wer sich für Märkte, Handwerk und Esskultur interessiert, plant für Stadt und Umgebung am besten mehrere Tage ein.

Die Pazifikküste: Huatulco, Puerto Escondido und Mazunte

Die Bade- und Strandhotels der Region konzentrieren sich auf die Pazifikküste, und jeder Ort hat seinen eigenen Charakter: Huatulco besteht aus mehreren Buchten mit Resorts und eignet sich für ruhige Badeferien, Puerto Escondido ist als Surfdestination bekannt und wirkt entspannt-unkompliziert, Mazunte und Zipolite sind kleine Orte mit einfachen bis charmanten Unterkünften – Mazunte ist zudem für seine Meeresschildkröten bekannt. Das Klima an der Küste ist tropisch warm und damit deutlich wärmer als im Hochland.

Für wen eignet sich Oaxaca – und was lässt sich kombinieren?

Oaxaca passt zu Ihnen, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Elemente in Ihrer Mexiko-Reise suchen:

Kultur: Kolonialarchitektur, archäologische Stätten und lebendige Traditionen auf engem Raum

Kulinarik: regionale Küche und Mezcal direkt am Herkunftsort

Badeferien in kleinerem Rahmen – von der Resortbucht in Huatulco bis zum Surfort Puerto Escondido

Rundreisen: Oaxaca lässt sich gut mit Mexiko-Stadt, Chiapas oder der Halbinsel Yucatán verbinden

Als günstigste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa November bis April; das Hochland lässt sich dank seiner Höhenlage jedoch das ganze Jahr über gut bereisen. Die untenstehende Auswahl zeigt Hotels und Unterkünfte in der Region Oaxaca – unsere Spezialisten stellen daraus gerne eine Route zusammen, die Hochland und Küste sinnvoll verbindet.