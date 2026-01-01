Lage und Anreise

Tulum liegt an der Karibikküste der Halbinsel Yucatán im Bundesstaat Quintana Roo und markiert das südliche Ende der Riviera Maya. Die Anreise erfolgt üblicherweise über den internationalen Flughafen von Cancún; der Transfer führt der Küste entlang an Playa del Carmen vorbei. Ob privater Transfer oder Mietwagen sinnvoller ist, hängt von Ihren Plänen ab: Wer vor allem badet, braucht kein eigenes Fahrzeug – wer Cenoten und Ruinen auf eigene Faust erkunden möchte, gewinnt mit dem Mietwagen Flexibilität.

Der Ort besteht aus zwei Bereichen: dem Pueblo an der Hauptstrasse im Landesinneren mit Restaurants und Geschäften sowie der Hotelzone entlang des Strands. Für die Hotelwahl ist diese Unterscheidung wichtig – wer direkt am Meer wohnen möchte, bucht in der Strandzone.

Hotelcharakter: Boutique statt Grossresort

Anders als weiter nördlich an der Riviera Maya dominieren in Tulum nicht grosse All-inclusive-Anlagen, sondern kleinere Boutique-Hotels, oft in offener, naturnaher Bauweise. Das prägt den Ferienstil: individueller und ruhiger, dafür mit weniger Infrastruktur als in einem klassischen Resort. Wenn Sie Kinderclub, mehrere Pools und ein breites Sportangebot unter einem Dach suchen, beraten unsere Spezialisten Sie auch zu Alternativen Richtung Playa del Carmen oder Cancún. Für Paare und Individualreisende mit Wunsch nach Atmosphäre und kurzen Wegen zum Strand ist Tulum dagegen eine der interessantesten Adressen Mexikos.

Ein saisonaler Faktor ist das Sargassum-Seegras, das zeitweise an den Stränden der Riviera Maya angeschwemmt wird. Das Aufkommen schwankt je nach Jahr und Küstenabschnitt; wir berücksichtigen dies gerne bei der Hotelempfehlung.

Ausflüge rund um Tulum

Kaum eine Ferienregion Mexikos bündelt so viele Ausflugsziele auf engem Raum:

Die Maya-Stätte von Tulum liegt auf einer Klippe direkt über dem Meer – eine der wenigen Ruinenstätten der Maya unmittelbar an der Küste.

Cenoten, mit Süsswasser gefüllte Kalksteinbecken und -höhlen, finden sich zahlreich im Umland und eignen sich zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen.

Die Maya-Städte Cobá und Chichén Itzá im Landesinneren lassen sich als Tagesausflug besuchen.

Südlich von Tulum beginnt das Biosphärenreservat Sian Ka'an, ein UNESCO-Weltnaturerbe mit Lagunen, Mangroven und artenreicher Vogelwelt.

Vor der Küste verläuft das Mesoamerikanische Riff mit Schnorchel- und Tauchplätzen.

Reisezeit und Kombinationen

Als stabilste Reisemonate gelten die Monate der Trockenzeit von etwa Dezember bis April. Von Juni bis November dauert die karibische Hurrikansaison; Reisen sind auch dann gut möglich, kurze kräftige Schauer und höhere Luftfeuchtigkeit sollten Sie jedoch einplanen.

In der Reiseplanung funktioniert Tulum auf zwei Arten: als Badeverlängerung am Ende einer Rundreise durch Yucatán oder ganz Mexiko – oder als fester Standort, von dem aus Sie Kultur- und Naturausflüge unternehmen. Auch Kombinationen mit Belize oder Guatemala entlang der Maya-Route stellen unsere Spezialisten für Sie zusammen. Gerne prüfen wir mit Ihnen, welches Hotel aus der untenstehenden Auswahl zu Reisezeit, Budget und Reisestil passt.