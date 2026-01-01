Beschreibung

Einleitung Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie eine entspannte Atmosphäre und die köstliche Fusionküche geniessen können.

Lage Das Hotel befindet sich direkt am breiten Strand mit weissem Sand und kristallklarem Wasser. Es liegt ca. 130 km südlich vom Cancún Flughafen und ca. 8 km von Tulums Stadtmitte entfernt. Die Archäologischen Stätten von Tulum sowie die Nationalparks von Xel-Ha und Sian Kaan befinden sich in der Nähe. Der ca. 40 Fahrminuten entfernte Strand von Akumal ist bekannt zum Schnorcheln mit grossen Wasserschildkröten.

Angebot Die Anlage im friedlichen Palmengarten verfügt über ein Oceanfront Restaurant mit mexikanischer Fusionküche, eine Lounge Bar mit kostenlosem WLAN und den Beach Club. Das Hotel produziert seinen eigenen Strom und verwendet die organischen Pflanzen und Kräuter aus dem Hotelgarten für die frisch zubereiteten Menüs im Hotelrestaurant.

Zimmer Alle Zimmer sind mit Badezimmer, Deckenventilator, Safe und Balkon oder Terrasse mit Hängematte ausgestattet. Die Superior Gardenview Zimmer bieten Sicht auf den tropischen Garten. Die Superior Meersicht Zimmer haben direkte Sicht aufs Meer.

Sport/Wellness gegen Gebühr Massagen, Spa-Behandlungen.