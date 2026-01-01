Die moderne Hotelanlage im karibischmexikanischem Stil umfasst 14 Pools, darunter ein Salzwasserpool und zwei Spas. Die Hotelgäste werden in 13 Restaurants (mexikanische, karibische, italienische, amerikanische, asiatische und internationale Küche) mit dem Gourmet All Inclusive Konzept der Karisma Hotels verwöhnt und können im Fuentes Culinary Theatre eine Dinnershow geniessen. An 18 Bars, davon zwölf Swim-up-Bars, ist für erfrischende Getränke und Cocktails gesorgt.

Tagsüber werden abwechslungsreiche Aktivitäten angeboten wie z. B. Spanisch-, Koch- oder Tanzlektionen.



Sport/Wellness inbegriffen: nicht motorisierte Wassersportarten, Beach Volleyball, Bogenschiessen, Tischtennis, Tanzlektionen, Yoga, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad

Gegen Gebühr: Crossfit, Spinning, Tennis, Zumba, Reiten, Tauchen, Hochseefischen, Spa. Wave Runners und Parasailing im El Dorado Maroma