Beschreibung

Einleitung Dieses rustikale Hotel erinnert an eine mexikanische Hacienda und ist komfortabel im Kolonialstil eingerichtet und befindet sich im lebhaften Zentrum vom Playa del Carmen und in Strandnähe.

Lage Das Hotel befindet sich zwei Häuserblocks vom schönen weissen Sandstrand entfernt, im Zentrum von Playa del Carmen. Die Nähe zur Quinta Avenida lädt jederzeit zu einem Einkaufsbummel in den verschiedenen Läden und an Ständen ein. Hier befinden sich auch zahlreiche Restaurants. Der internationale Flughafen Cancún ist ca. 40 Minuten entfernt. Die meisten Hauptattraktionen der Riviera Maya sind gut erreichbar.

Angebot Das Hotel verfügt über eine Empfangshalle, eine Cafeteria, einen Frühstücksraum und einen Swimmingpool, an welchem Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung stehen. Das Restaurant Mr. Chile verwöhnt die Gäste der Hacienda del Caribe mit mexikanischen Spezialitäten. Von der Terrasse aus kann man das lebhafte Treiben auf der Quinta Avenida verfolgen.



Kinder: sind willkommen.