Hacienda del Caribe
Playa del Carmen
Beschreibung
Einleitung
Dieses rustikale Hotel erinnert an eine mexikanische Hacienda und ist komfortabel im Kolonialstil eingerichtet und befindet sich im lebhaften Zentrum vom Playa del Carmen und in Strandnähe.
Lage
Das Hotel befindet sich zwei Häuserblocks vom schönen weissen Sandstrand entfernt, im Zentrum von Playa del Carmen. Die Nähe zur Quinta Avenida lädt jederzeit zu einem Einkaufsbummel in den verschiedenen Läden und an Ständen ein. Hier befinden sich auch zahlreiche Restaurants. Der internationale Flughafen Cancún ist ca. 40 Minuten entfernt. Die meisten Hauptattraktionen der Riviera Maya sind gut erreichbar.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine Empfangshalle, eine Cafeteria, einen Frühstücksraum und einen Swimmingpool, an welchem Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung stehen. Das Restaurant Mr. Chile verwöhnt die Gäste der Hacienda del Caribe mit mexikanischen Spezialitäten. Von der Terrasse aus kann man das lebhafte Treiben auf der Quinta Avenida verfolgen.
Kinder: sind willkommen.
Kinder: sind willkommen.
Zimmer
Rund um den Innenhof gruppieren sich die mit mexikanischem Kunsthandwerk dekorierten Zimmer. Sie verfügen über Fernseher, Gratis- WLAN, Telefon, Haartrockner, Minikühlschrank, Safe, Balkon oder Terrasse. Je nach Zimmer Blick auf den Swimmingpool oder die Strasse.
34 Zimmer
34 Zimmer
Preis auf Anfrage
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