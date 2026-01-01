Mahekal Beach Resort
Playa del Carmen
Beschreibung
Einleitung
Die charmante Bungalowanlage liegt in einem tropischen Garten, direkt am herrlichen Sandstrand von Playa del Carmen. Die Quinta Avenida mit ihren Restaurants, Bars und Geschäften ist bequem zu Fuss erreichbar.
Lage
Das Resort liegt nur 5 Gehminuten von der Quinta Avenida mit vielen Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt, direkt am kilometerlangen Sandstrand. Der Playa Mamita's Beach Club befindet sich in direkter Nachbarschaft. Bis zum Flughafen Cancún sind es ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Das karibische Bungalow-Hotel ist eingebettet in einen üppigen, tropischen Garten. Die Anlage verfügt über Rezeption, Lounge- Bereich, Concierge-Service, 3 Restaurants, 3 Bars sowie 4 Swimmingpools und einen rund um die Uhr geöffneten Fitnessbereich. Ein Tauchcenter und ein Spa runden das Angebot ab. Die gesamte Hotelanlage wurde kürzlich renoviert und das ehemalige Hotel Las Palapas integriert. Die Inneneinrichtung wurde vom „GypSet-Stil" inspiriert und verkörpert den lockeren Lebensstil der Zigeuner, verbunden mit farbenfrohen mexikanischen Akzenten und Designelementen.
Zimmer
Die Unterkünfte befinden sich in ein- bis zweistöckigen Bungalows und verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Gratis-WLAN und Balkon oder Terrasse mit zwei Hängematten. Die Gardenview- und Palapas Zimmer befinden sich im ruhigeren Teil der Anlage ca. 75 Meter vom Strand entfernt und bieten Gartenblick. Die Oceanview- und Palapas Zimmer bieten eine wundervolle Sicht auf das Meer. Die Treehouse- und Palapas Zimmer sind grösser und bieten Gartensicht. Die Oceanfront Zimmer liegen direkt am Strand und sind mit einer Regendusche ausgestattet. Die Oceanfront Pool Zimmer bieten zusätzlich noch einen Plungepool. Alle Zimmer mit der Bezeichnung Palapa verfügen über ein traditionelles zylinderförmiges Dach.
Preis auf Anfrage
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