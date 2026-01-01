Beschreibung

Einleitung Die charmante Bungalowanlage liegt in einem tropischen Garten, direkt am herrlichen Sandstrand von Playa del Carmen. Die Quinta Avenida mit ihren Restaurants, Bars und Geschäften ist bequem zu Fuss erreichbar.

Lage Das Resort liegt nur 5 Gehminuten von der Quinta Avenida mit vielen Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt, direkt am kilometerlangen Sandstrand. Der Playa Mamita's Beach Club befindet sich in direkter Nachbarschaft. Bis zum Flughafen Cancún sind es ca. 45 Fahrminuten.

Angebot Das karibische Bungalow-Hotel ist eingebettet in einen üppigen, tropischen Garten. Die Anlage verfügt über Rezeption, Lounge- Bereich, Concierge-Service, 3 Restaurants, 3 Bars sowie 4 Swimmingpools und einen rund um die Uhr geöffneten Fitnessbereich. Ein Tauchcenter und ein Spa runden das Angebot ab. Die gesamte Hotelanlage wurde kürzlich renoviert und das ehemalige Hotel Las Palapas integriert. Die Inneneinrichtung wurde vom „GypSet-Stil" inspiriert und verkörpert den lockeren Lebensstil der Zigeuner, verbunden mit farbenfrohen mexikanischen Akzenten und Designelementen.