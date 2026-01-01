Mexiko-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Das Land auf eigene Faust entdecken
Haciendas und das grüne Gold Yucatáns
ab CHF 866.– / pro Person
ab/bis Cancún
Highlights: Tulum Klippen, Cenote Ik Kil, Uxmal & Puuc-Region, Flamingos in Celestún
6 Tage / 5 Nächte
Höhepunkte Baja California
ab CHF 990.– / pro Person
ab San José del Cabo bis La Paz
Highlights: Los Arcos, Espíritu Santo Insel, Loreto Mission, Grauwal-Beobachtung
6 Tage / 5 Nächte
Mexiko Autentico
Preis auf Anfrage
ab Cancún bis Mexiko-City
Highlights: Lagune von Bacalar, Mayastätten Calakmul & Kohunlich, Sumidero Canyon, Teotihuacán Pyramiden
20 Tage / 19 Nächte
Yucatán für die Familie
ab CHF 2615.– / pro Person
ab/bis Cancún
Highlights: Coba, Chichén Itzá, Flamingos in Celestún, Tulum
7 Tage / 6 Nächte
Mexiko Reisen
Durch die Heimat der Götter
Die Metropole Mexiko City sollten Sie sich bei einer Mietwagenrundreise keinesfalls entgehen lassen. Zumeist ist die Millionenmetropole der Ausgangspunkt einer jeden Rundreise durch das Land. Indianerkulturen und natürlich eine bunte und aufregende Natur werden Sie sofort in ihren Bann ziehen. Tauchen Sie ein in eine fast vergessene Welt und erkunden Sie das Land mit einem eigenen Mietauto. Mietwagentouren durch Mexiko sind beliebter denn je! In Chichén Itzá lernen Sie die Kukulcán-Pyramide mit eigenen Augen kennen.
Trotz der zum Teil sehr hohen Temperaturen lohnt sich ein solcher Abstecher. Die grossen Rinderherden warten im Hochland von Oaxaca auf Sie. Abkühlung werden Sie anschliessend an den Wasserfällen von Agua Azul vorfinden.
Ferien mit Kindern in Mexiko
Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Mexiko-Tauchreisen vom Spezialisten
- Die Maya-Kultur in Mexiko
- Wichtige Mexiko-Reiseinformationen
- Mexiko Rundreisen vom Spezialisten
- Mexiko Hotels vom Spezialisten
- Haciendas in Mexiko vom Spezialisten
- Beste Reisezeit für Mexiko
- Mexiko-Reisen mit Kindern vom Spezialisten
- Mexiko Badeferien vom Spezialisten
- Hochzeitsreisen in Mexiko vom Spezialisten