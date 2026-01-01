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    Geländefahrt in Mexiko

Mexiko-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Das Land auf eigene Faust entdecken

Kirchen in malerischen Dörfern, Heiligtümer der Maya und beeindruckende Ruinen sind nur ein kleiner Auszug, den Sie bei Ferien in Mexiko erwarten dürfen. Erholsame und entspannte Tage sind aufgrund der warmen Temperaturen in Mexiko vorprogrammiert. Mit einer einzigartigen Mietwagenrundreise erkunden und erleben Sie das Land und auch die Leute flexibel und ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen. Lassen auch Sie sich von der Vielfältigkeit dieses Landes überzeugen und überraschen! Mexiko gehört zu den faszinierendsten Ländern dieser Welt und wenn auch Sie einen Mietwagen mieten und Mexiko entdecken möchten, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter.

Icon map6 Tage
Haciendas und das grüne Gold Yucatáns
ab CHF 866.– / pro Person
ab/bis Cancún
Highlights: Tulum Klippen, Cenote Ik Kil, Uxmal & Puuc-Region, Flamingos in Celestún
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Höhepunkte Baja California
ab CHF 990.– / pro Person
ab San José del Cabo bis La Paz
Highlights: Los Arcos, Espíritu Santo Insel, Loreto Mission, Grauwal-Beobachtung
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map20 Tage
Mexiko Autentico
Preis auf Anfrage
ab Cancún bis Mexiko-City
Highlights: Lagune von Bacalar, Mayastätten Calakmul & Kohunlich, Sumidero Canyon, Teotihuacán Pyramiden
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map7 Tage
Yucatán für die Familie
ab CHF 2615.– / pro Person
ab/bis Cancún
Highlights: Coba, Chichén Itzá, Flamingos in Celestún, Tulum
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Mexiko Reisen

Durch die Heimat der Götter

Die Metropole Mexiko City sollten Sie sich bei einer Mietwagenrundreise keinesfalls entgehen lassen. Zumeist ist die Millionenmetropole der Ausgangspunkt einer jeden Rundreise durch das Land. Indianerkulturen und natürlich eine bunte und aufregende Natur werden Sie sofort in ihren Bann ziehen. Tauchen Sie ein in eine fast vergessene Welt und erkunden Sie das Land mit einem eigenen Mietauto. Mietwagentouren durch Mexiko sind beliebter denn je! In Chichén Itzá lernen Sie die Kukulcán-Pyramide mit eigenen Augen kennen.

Trotz der zum Teil sehr hohen Temperaturen lohnt sich ein solcher Abstecher. Die grossen Rinderherden warten im Hochland von Oaxaca auf Sie. Abkühlung werden Sie anschliessend an den Wasserfällen von Agua Azul vorfinden.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

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