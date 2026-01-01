Beschreibung

Einleitung Das Resort empfängt Sie mit stilvollen Unterkünften und einem hervorragenden Service an einer unvergleichlichen Lage.

Lage Das Hotel liegt an einem privaten Strandabschnitt auf der Isla Mujeres, wenige Minuten vom Dorfzentrum mit Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten und der Fähranlegestelle entfernt.

Angebot In drei ausgewählten Restaurants wird Ihnen feinste Gourmet-Küche angeboten. Das Restaurant Casa Rolandi bietet aussergewöhnliche schweizer und norditalienische Küche. Zwei Schwimmbäder und ein Meerwasser-Jacuzzi, ein Privatstrand und eine private Marina runden das Angebot ab. Im Wellnessbereich können Sie herrlich entspannen und sich verwöhnen lassen oder am Yoga und Pilates Angebot teilnehmen.

Zimmer Die 35 mit höchstem Komfort, dezent im karibischen Stil ausgestatteten Zimmer verfügen über private Balkone oder Terrassen und sind wie folgt ausgestattet: Klimaanlage, Safe, Fernseher, Minibar und Wasserkocher für Tee und Kaffee. Die Superior Zimmer bieten Gartenblick. Die Junior Suite Oceanfront bieten Meerblick auf das karibische Meer und die Superior Junior Suiten Oceanfront zeichnen sich zusätzlich durch Ihre Geräumigkeit aus.

Aktivitäten Aktivitäten: Yoga, Kayak, Fahrradverleih