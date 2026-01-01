Wenn Sie einsame Strände suchen und gern am Wasser sportlich aktiv sind, werden Sie Baja California lieben. Die Vielfalt der unberührten Landschaften vom Gebirge bis zu den Pazifikstränden und dem Golf von Kalifornien bezaubert mit ihrer Fauna und Flora, welche in dem hier herrschenden Klima gut gedeiht. Mit Museen, historischen Bauten und einem regen Nachtleben bietet Baja Californias Hauptstadt La Paz ihren Besuchern Abwechslung. Erkunden Sie authentische Bars und Restaurants! Auch Tauchausflüge sind möglich. Nutzen Sie die Erfahrung unserer Mexiko Spezialisten für die Planung Ihrer Baja California Ferien!