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    Baja California, Mexico

Baja California Reisen vom Spezialisten

Alle Schönheiten der mexikanischen Halbinsel geniessen

Wenn Sie einsame Strände suchen und gern am Wasser sportlich aktiv sind, werden Sie Baja California lieben. Die Vielfalt der unberührten Landschaften vom Gebirge bis zu den Pazifikstränden und dem Golf von Kalifornien bezaubert mit ihrer Fauna und Flora, welche in dem hier herrschenden Klima gut gedeiht. Mit Museen, historischen Bauten und einem regen Nachtleben bietet Baja Californias Hauptstadt La Paz ihren Besuchern Abwechslung. Erkunden Sie authentische Bars und Restaurants! Auch Tauchausflüge sind möglich. Nutzen Sie die Erfahrung unserer Mexiko Spezialisten für die Planung Ihrer Baja California Ferien!

Hyatt Ziva Los CabosHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 270.– / pro Person
San José del Cabo
Entdecken Sie das Hyatt Ziva Los Cabos, ein traumhaftes All-Inclusive-Resort, das Ihnen eine Oase der Entspannung und...
Waldorf Astoria Los Cabos PedregalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 599.– / pro Person
Cabo San Lucas
Das luxuriöse Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ist ein traumhaftes Refugium an der atemberaubenden Küste von Baja...
Hotel El GanzoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San José del Cabo
Entdecken Sie das Hotel El Ganzo in Los Cabos – ein Paradies, das Luxus und natürliche Schönheit vereint....
Hacienda Encantada ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 125.– / pro Person
Cabo San Lucas
Das Hacienda Encantada Resort ist ein traumhaftes 4-Sterne-Refugium in Cabo San Lucas. Umgeben von atemberaubender...

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