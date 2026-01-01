Puerto Vallarta liegt an der mexikanischen Pazifikküste, malerisch eingebettet zwischen der weiten Bahía de Banderas und den grünen Ausläufern der Sierra Madre. Der einstige Fischerort hat sich zu einem der beliebtesten Ferienziele Mexikos entwickelt und dabei viel von seinem Charme bewahrt: Kopfsteinpflastergassen, weiss getünchte Häuser und die lebhafte Uferpromenade, der Malecón, prägen die Altstadt.

Tagsüber locken Strände in der ganzen Bucht, Bootsausflüge zu abgelegenen Küstenabschnitten, Schnorchel- und Tauchreviere sowie Ausflüge in die Berge des Hinterlands. In den Wintermonaten lassen sich in der Bucht regelmässig Buckelwale beobachten. Am Abend verführen Restaurants, Galerien und ein buntes Nachtleben – Puerto Vallarta ist auch für seine ausgezeichnete Küche bekannt.

Das Ziel eignet sich für Paare, Familien und Geniesser gleichermassen – ob für reine Badeferien oder als entspannter Abschluss einer Mexiko-Rundreise. Als beste Reisezeit gilt die trockene Periode von etwa November bis Mai; im Sommer ist es heisser und feuchter, mit kurzen tropischen Schauern. Gerne stellen unsere Mexiko-Spezialisten Ihre massgeschneiderte Reise mit dem passenden Hotel in Puerto Vallarta zusammen.