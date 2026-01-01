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Verliebtes Paar, Mexico

Hochzeitsreisen in Mexiko vom Spezialisten

Romantik am Sandstrand

Frisch verheiratete Paare haben in ihrem Leben vielleicht bereits Aktivferien zusammen verbracht und wünschen sich für die Flitterwochen etwas Vergleichbares. Ob Golf von Mexiko, Mexiko Stadt oder der Süden mit den zahlreichen Maya Hinterlassenschaften: Mexiko Reisen werden die Flitterwochen garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Besonders interessant für gelungene Mexiko Flitterwochen ist eine Mischung aus Entspannung und Entdeckung. Dafür eignet sich die Halbinsel Yucatán sehr gut, denn neben der Möglichkeit, die Sandstrände zu geniessen, finden sich auf der Halbinsel viele historische Ruinen und alte Maya Kulturstätten.

Beispielsweise in Tulum, ganz im Süden, befindet sich eine Stadt, die für ihren Hafen, eine antike Stätte der Maya, weltbekannt ist. Lust auf die aussergewöhnliche Erfahrung eines echten Mexiko Honeymoon? Unsere Mexiko Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne!

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Vieles erleben und die Zweisamkeit geniessen

Strände, Nachtleben und Entspannung pur

Wer sich die antiken Überreste der Maya Hochkultur angeschaut hat, der kann danach für mehrere Tage an einem Ort bleiben und sich ganz seinen Badeferien in Mexiko hingeben. Cancun ist ein sehr empfehlenswerter Anlaufpunkt, wenn es um eine optimale Kombination aus Stränden, Kultur und einem aufregenden Nachtleben geht. Besonders auf einer Flitterwochen Fernreise wird man die Zeit zu zweit geniessen und sich fernab von seinem Alltag auf das Leben zu zweit freuen.

Eine Mexiko Reise ist ein gelungener Startschuss für eine Ehe, da sind sich wohl alle einig, die jemals eine solche Reise gemacht haben. Mit der richtigen Planung vom Spezialisten wird der Mexiko Honeymoon unvergesslich.

Eine Rundreise in den Mexiko Ferien

Mexiko ist ein touristisch sehr gut erschlossenes Land in Mittelamerika und in Mexiko eine geführte Rundreise zu machen, ist eine der besten Möglichkeiten, zwischen all den Sehenswürdigkeiten, verträumten Stränden und sagenhaften Pyramiden aus der Maya Zeit den Überblick nicht zu verlieren. Denn wer mit einem Fachmann reist, der verpasst garantiert kein Highlight. Raus aus dem Alltag und rein in die mexikanische Welt. Vor allem auf einer Reise in die Flitterwochen wird man sich von den Menschen vor Ort und ihrer puren und natürlichen Lebensfreude leicht anstecken lassen und unvergessliche Momente erleben.

Mexiko Hotels buchen lassen vom Fachmann

Wellness pur erlebt man am Playa Carmen oder dem Riviera Maya in einem exklusiven Hotel Resort. Oder man erkundet die Kultur und historischen Stätten und Bräuche der Ureinwohner und entdeckt die berühmten Mexiko Pyramiden ganz einfach selbst mit einem Mietauto. Strand und Kultur lassen sich in Mexiko leicht miteinander verbinden, unsere Experten können Ihnen eine entsprechende Route für eine unvergessliche Mexiko Mietwagenrundreise erstellen.

Auf den Zwischenstopps entspannen die frisch vermählten Paare am Pool, geniessen einen erfrischenden Cocktail oder verbringen den Tag unter Palmen an einem der Strände an Mexikos Pazifikküste. Dort kommen auch Wassersportler und Aktivreisende voll und ganz auf ihre Kosten.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

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