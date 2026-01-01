Frisch verheiratete Paare haben in ihrem Leben vielleicht bereits Aktivferien zusammen verbracht und wünschen sich für die Flitterwochen etwas Vergleichbares. Ob Golf von Mexiko, Mexiko Stadt oder der Süden mit den zahlreichen Maya Hinterlassenschaften: Mexiko Reisen werden die Flitterwochen garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Besonders interessant für gelungene Mexiko Flitterwochen ist eine Mischung aus Entspannung und Entdeckung. Dafür eignet sich die Halbinsel Yucatán sehr gut, denn neben der Möglichkeit, die Sandstrände zu geniessen, finden sich auf der Halbinsel viele historische Ruinen und alte Maya Kulturstätten.

Beispielsweise in Tulum, ganz im Süden, befindet sich eine Stadt, die für ihren Hafen, eine antike Stätte der Maya, weltbekannt ist. Lust auf die aussergewöhnliche Erfahrung eines echten Mexiko Honeymoon? Unsere Mexiko Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne!